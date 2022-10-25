Новоселье под шум дождя

Ключи от новых домов жителям Аулиекольского района, чье жилье в сентябре уничтожил огонь, вручали под шум дождя.

Светлана Чуева впервые входит в свой новый дом. Волнительный момент, оттого и дверной замок поддается не сразу. За полтора месяца возведения микрорайона, который получил символичное название «Бірлік», она ни разу сюда не приезжала, хотя онлайн-строительство отслеживала. Подрядные организации, трудившиеся сутками на объекте, регулярно присылали видеоотчеты о проделанной работе.

Погорельцам из поселков Аманкарагай и Озерное даже предоставили право выбрать, в каком доме они будут жить. Светлана Чуева остановилась на цифре 21.

– Нам скидывали схему с расположением домов, и я выбрала тот, который находится на краю улицы. У нас приличное хозяйство, мы занимаемся разведением птицы: куры, утки, гуси. И чтобы все это разом завезти, нужен еще один вход – желательно сбоку. Рядом много свободного места – пустырь, а это большое раздолье для благоустройства нашего микрорайона. Возможно, здесь установят детскую площадку, что было бы очень неплохо, поскольку у меня есть пятилетняя дочь, а возможно, рядом обустроят что-то вроде парка, – предполагает Светлана Чуева.

Но вернемся к реальности. А таковой в канун Дня Республики для 91 семьи, еще в сентябре лишившейся своего крова в результате лесных пожаров, стали ключи от новых домов. Их вручил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на сцене, установленной прямо посреди нового поселка, который вырос в райцентре Аулиекольского района – селе Аулиеколь в рекордный срок – всего за полтора месяца.

Многие сомневались, что дома будут построены так быстро, но к предстоящему торжеству здесь готовились основательно: и жители, и власти. Первые изготовили плакат с надписью «Бірлік», с новосельем!», а вторые продумали все до мелочей: вплоть до раздачи каждому пришедшему на тор­жество дождевиков. В этот день в Аулиеколе обильно лил дождь.

«Одна стихия забрала дома, а другая благоволит и сопровождает такое радостное событие, как вручение ключей», – с точностью подметил ведущий мероприятия.

– Самой важной задачей по устранению последствий пожара было восстановление разрушенной инфраструктуры и возврат к обычной жизни. Оперативным решением, принятым Главой государства, на жилищное строи­тельство было направлено 2,3 миллиарда тенге. Строительные компании со всей облас­ти приступили к масштабной стройке. Работа велась в круг­лосуточном режиме, без выходных, строи­тельные бригады не считались с личным временем, вложили все свои силы для того, чтобы в сжатые сроки пострадавшие могли получить свой родной уголок, – отметил Архимед Мухамбетов. – 91 дом построен в едином архитектурном стиле. В каждом по четыре жилые комнаты: три спальни и зал. Общая площадь домов 100 квадратных метров, плюс земельный учас­ток 10 соток, есть необходимая инфраструктура: водо-, газо-, электроснабжение, Интернет, а также подъездные пути.

Торжество по случаю вручения ключей от новых домов вновь объединило не только будущих, но теперь уже и бывших соседей. Фаина Шевченко – одна из тех, кому удалось отбить свое жилище у огня. Но сегодня она вместе с сыном пришла порадоваться за своего отца, который стал счастливым владельцем нового дома.

– Знаете, в Аманкарагае у отца был дом в 60 квадратных метров, а здесь 100, то есть почти вдвое больше. К тому же все удобства были на улице, а в новых домах все обустроено: раковина, ванна, санузел, подведены все коммуникации. Мы очень рады такой помощи, – сказала Фаина Шевченко.

Чувство радости переполняет и Светлану Чуеву. Перебраться в новый дом семья планирует в ближайшее время. Все необходимое есть. В прихожей каждого дома нового хозяина ждал подарок: продукты питания, одеяла, подуш­ки и новый ковер. Полностью укомплектована и кухня: мойка, газплита, холодильник – подарок от одной из крупных автомобильных компаний Казахстана. Осталось только мебель завезти.

– Дом очень нравится: свежо, уютно, чисто, тепло. Такую помощь получить от государства – дорогого стоит. Спасибо большое и руководству страны, и подрядчикам, которые построили для нас дома в очень короткие сроки! Будем обживаться, – сказала Светлана Чуева.

В микрорайоне « Бірлік» полным ходом ведутся работы по благоустройству: рядом с новыми домами разбита припарковая зона, где высаживают деревья и кустарники, установлена современная детская площадка, появил­ся участковый пункт полиции.

Обустраивать новый коттедж­ный поселок в селе Аулиеколь продолжат и в следующем году. Ряд социальных объектов планируется возвести на спонсорские деньги. В частности, детский сад на 280 мест, на базе Аулиекольской районной больницы создадут региональный инсультный центр, за счет средств Фонда Булата Утемуратова приобретут медицинское оборудование на сумму 1 млрд тенге. Будет проведена реконструкция стадиона «Болашақ». Также в Аманкарагае решено построить фельдшерско-акушерский пункт, детский летний оздоровительный лагерь на 150 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В общей сложности на строи­тельство новых социальных объектов в селах Аулиеколь и Аманкарагай планируется затратить 3,6 млрд тенге.