Новоселье посольства Кувейта

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Гуляим ТУЛЕШЕВА, Астана
Торжественным моментом открытия посольства стало поднятие государственного флага Кувейта, в церемонии приняли участие специальный посланник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, советник Его Величества Эмира Государства Кувейт, председатель Кувейтского всемирного благотворительного фонда Абдулла Аль-Матук, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт в РК Тарек Абдулла аль-Фарадж, назначенный на этот пост в январе 2015 года. Приветствуя собравшихся гостей, в числе которых находились представители посольств арабских стран в Астане, дипломат назвал событие историческим и выразил благодарность Правительству Казахстана, в частности Министерству иностранных дел, которое предоставило льготы в осуществлении открытия посольства.
– Я также благодарю народ Казахстана за его внимание к нам, за гостеприимство и теплый прием, – подчеркнул Тарек Абдулла аль-Фарадж, выразив уверенность в перспективности отношений между двумя странами.
Напомним, что дипломатические отношения между Казахстаном и Кувейтом установлены 11 января 1993 года. Основы сотрудничества были заложены во время официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Кувейт, состоявшегося с 31 августа по 1 сентяб­ря 1997 года. В ходе визита Президент Казах­стана провел переговоры с Эмиром Кувейта, шейхом Джабером аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом, Премьер-Министром шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом, встретился с группой ведущих кувейт­ских бизнесменов и членами Совета торгово-промышленных палат Кувейта.
По итогам визита были подписаны Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также Меморандум о консультациях между министерствами иностранных дел двух стран.
Важным этапом в двусторонних отношениях также стало проведение в Астане в ноябре 2008 года первого заседания совместной казахстанско-кувейтской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, в ходе которого рассмотрены практические меры по активизации всестороннего сотрудничества и был подписан соответствующий протокол.
23–24 сентября 2013 года в Астане состоялось третье заседание казахстанско-кувейтской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству, на котором обсуждены пути взаимодействия в области энергетики, нефти и неф­техимической промышленности, высшего образования, культуры, здравоохранения, туризма, экологии, социального обеспечения, по вопросам молодежи и спорта.

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