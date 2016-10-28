Новоселье СВМДА стало для сотрудников секретариата организации событием долгож­данным – штаб-квартира передислоцировалась из Алматы в Астану еще два года назад, но до сих пор работала во временных офисах. Теперь же у СВМДА свое здание в историческом центре казахстанской столицы.

Открывали новый офис министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов и исполнительный директор секретариата СВМДА посол Гун Цзяньвэй.

Гун Цзяньвэй поблагодарил главу казахстанского внешнеполитического ведомства, Министерство внутренних дел и власти столицы за содействие в подготовке здания и переезде офиса. Он выразил уверенность, что сотрудникам будет хорошо работать на новом месте.

– В сравнении с другими меж­дународными организациями и форумами секретариат СВМДА все еще является небольшим учреждением. Но я с гордостью могу сказать, что это эффективное учреждение. Каждый член секретариата выполняет свою работу с большим удовольствием, – отметил Гун Цзяньвэй. – Хотел бы заверить вас, что я лично, равно как и весь секретариат, приложу все усилия, чтобы наилучшим образом служить процессу Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ерлан Идрисов в свою очередь отметил, что созванное по инициативе Президента Казахстана Совещание успешно функ­ционирует уже более 20 лет. СВМДА стало авторитетной, многосторонней платформой для диалога по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Присоединившие­ся к совещанию страны имеют общую цель и общее видение – мир, стабильность и благополучие в Азии. Министр поблагодарил Турцию и Китай за их дея­тельность во время председательства в СВМДА, а также адресовал слова благодарности секретариату – за ежедневный вклад, который они вносят в обеспечение эффективной дея­тельности СВМДА.

Глава МИДа поздравил сек­ретариат СВМДА с переездом на новое место, пожелал успехов в работе и пообещал, что прохладный климат Астаны компенсирует теплое гостеприимство Казахстана.