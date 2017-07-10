Новоселов встретил «Арай-2»

Ключи от квартир в торжественной обстановке вручил аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев. Как отметил глава региона, за пос­ледние 25 лет в области построе­но 4,29 млн кв. м жилья, а Государственная программа «Нұрлы жол» дала новый импульс строительной отрасли.

В прошлом году по этой програм­ме в области было введено в экс­плуатацию 318 тыс. кв. м жилья. В текущем году в рамках программы «Нұрлы жер», принятой в целях повышения доступности жилья для населения, разработана ПСД 14-го микрорайона и современного жилого комплекса «Тараз-сити».

Кроме того, с начала реализации программы «Нұрлы жер» в Таразе ведется строительство трех многоэтажных домов. В текущем году планируется завершить возведение двух из них в микрорайоне «Арай» и в 2018-м – одного дома в массиве «Карасу».