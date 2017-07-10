Новоселов встретил «Арай-2»

Михаил Тё, Тараз

Ключи от квартир в торжественной обстановке вручил аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев. Как отметил глава региона, за пос­ледние 25 лет в области построе­но 4,29 млн кв. м жилья, а Государственная программа «Нұрлы жол» дала новый импульс строительной отрасли.

В прошлом году по этой програм­ме в области было введено в экс­плуатацию 318 тыс. кв. м жилья. В текущем году в рамках программы «Нұрлы жер», принятой в целях повышения доступности жилья для населения, разработана ПСД 14-го микрорайона и современного жилого комплекса «Тараз-сити».

Кроме того, с начала реализации программы «Нұрлы жер» в Таразе ведется строительство трех многоэтажных домов. В текущем году планируется завершить возведение двух из них в микрорайоне «Арай» и в 2018-м – одного дома в массиве «Карасу».

Курс на зимнюю Азиаду
Вклад в зеленый фонд Астаны
Английский акцент казахстанского футбола
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
С упором на орошение
Обеспечить транспортную доступность
Конституция в контексте развития образования и науки
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Барьер взят!
Мыслитель планетарного масштаба
Шампунь на тротуары не жалели
В Астане наградили юных журналистов
Душа народа – в струнах домбры
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
