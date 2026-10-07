Новоселья на селе

Расширение механизмов поддерж­ки жителей аварийных домов поз­волило систематизировать работу в данном направлении и придать ей новый импульс. Особое внимание уделяется увеличению объемов строительства в сельской местности. Принявший участие в торжестве аким ЗКО Нариман Турегалиев отметил, что на начало года в целом по области в очереди по данной категории состоя­ли 600 граждан, порядка 300 получат новое жилье до конца года.

Часть из них уже получили квартиры в областном центре. Недавно в Жангалинском районе 14 семей отметили новоселье. Всего за последние три года в регионе построено более 7 тыс. квартир, 40% – в селах.