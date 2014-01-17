Новоселья в Научном

Политика
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Впервые в области работодатели в рамках реализации 3-го направления программы оплатили десятую часть стоимости арендного жилья, построенного на бюджетные средства. Благодаря этому предприятия смогли пригласить необходимых специалистов, предоставив им квартиры. Переселившийся из города Степняка Енбекшильдерского района молодой программист Игорь Поляков пополнил ряды специалистов Шортандинского маслозавода. Участник программы Канат Салыпкелов получил трехкомнатную квартиру с трудоустройством в ТОО «КазГруХоддиш». Воспитанник детского дома Архат Ануарбеков трудоустроен в ТОО «Капитал трейд хауз». Ему предоставлена однокомнатная квартира. Цент­ральная районная больница пополнилась сразу тремя врачами.

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

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