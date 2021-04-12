"Новость" о легализации наркотиков в Жамбылской области распространяется в Казнете
В Казнете распространяется новость о том, что на территории Жамбылской области легализовали марихуану. Соответствующие изменения в законодательстве якобы вступят в силу с апреля 2021 года. Это неправда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Впервые сообщение о легализации каннабиса в Жамбылской области сообщили в Instagram-паблике @vtvs_taraz первого апреля 2021 года. При этом пост был отмечен хештегами, указывающими на то, что новость является шуткой. Однако пользователи Казнета распространили ее без хештегов и дат, намекая на то, что легализация марихуаны – чистая правда.
Позже сообщение опровергли в департаменте полиции Жамбылской области.
"Департамент полиции Жамбылской области информирует, что эта информация не соответствует действительности. В соответствии с Законом РК "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими" в нашей стране установлен полный запрет на использование наркотических средств каннабисной группы", – сказано в сообщении.
То, что публикация была лишь первоапрельской шуткой, подтвердили и сами авторы. Оригинальную запись со страницы они удалили, однако разместили на странице опровержение, в комментариях к которому указали, что хотели лишь повеселить читателей, и пометили сообщение соответствующими хештегами.