Новость про замерзающий Экибастуз холодком пробежала по спинам жителей Петропавловска

Общество
Андрей Кратенко

Многие вспомнили упавшую трубу ТЭЦ-2 и с тревогой поду­мали: а выдержит ли старый энергоблок новую зиму?

– Петропавловская ТЭЦ-2 работает в штатном режиме, причин для беспокойства нет, – уверенно заявил в ответ на эти опасения заместитель генерального директора по производству АО «Севказэнерго» Петр Богданов. – Понижение температуры в Северном Казахстане до минус 27 градусов мы прошли без замечаний. Оборудование подготовлено и находится в эксплуа­тации. Станция работает по утвержденному температурному графику, жалоб от потребителей не поступало.

В настоящий момент на Петропавловской ТЭЦ-2 семь котлоагрегатов находятся в работе, еще два – в резерве. В последний день ноября из капитального ремонта вышел котлоагрегат № 6, а в декабре капитально отремонтируют котел № 3. И тогда вся котельная рать (11 котлов!) встанет в строй.

– На этом ремонтная кампания на ТЭЦ-2 в этом году закончится, – сказал Петр Богданов.

Далее он напомнил, какие работы были произведены после того, как обрушилась дымовая труба. Произошла разгерметизация дымососного отделения, но оно уже восстановлено. Основной проблемой стал демонтаж трубы высотой сто метров. На разбор потребовалось почти три месяца напряженного труда.

Сначала остатки высотного строения разбирали вручную специалисты из Усть-Каменогорска. На высоте 32 м людей на трубе заменила механизация. Сейчас станция работает на двух трубах.

Отвечая на вопрос, когда нач­нется строительство третьей трубы, Петр Богданов пояснил, что проектный институт не рекомендовал начинать строительство зимой: слишком много рисков, поэтому принято решение стартовать в марте-апреле 2023 года.

Сам проект новой трубы на 90% уже готов.

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