Фонтан остановили на ремонт

Самый большой и сложный фонтан Казахстана, расположенный в Алматы в Парке Первого Президента, ждет ремонт.

Его эксплуатацию приостановили еще летом прошлого года. За 9 лет работы сооружение пришло в удручающее состояние – из-за протечек воды под конструкциями каскада и переливными чашами начал оседать грунт, пострадали технические помещения, нарушена целостность гидроизоляционного ковра, испорчена гранитная облицовка площадок и гейзеров. Как утверждают специалисты, обслуживающие этот объект, только за одну ночь потери воды достигали 200 кубометров!

Техническая экспертиза показала, что вся конструкция фонтана нуждается в капитальном ремонте. На его проведение уже выделено 470 млн тенге, подготовлена проект­но-сметная документация. Когда же конкретно начнутся восстановительные работы и кому они будут поручены, станет известно только после проведения конкурса.

Пока на объекте планируется провести комплекс превентивных работ: обследование чаш и каскадных сооружений, замену облицовки, устранение потерь воды и ремонт прилегающей территории.

Светомузыкальный фонтан в Парке Первого Президента считает­ся самым крупным и сложным гидро­техническим сооружением в рес­публике. Его общая площадь сос­тавляет 8 167 кв. м, объем чаши – 3 000 кв. м.

Новый хозяин

Алматинские автовокзалы «Сайран» и «Саяхат» могут быть возвращены в собственность города. Как считают в акимате, таким образом удастся существенно улучшить качество пригородных и международных пассажирских перевозок.

Согласие на продажу важного инфраструктурного объекта уже получено от владельцев «Саяхата», завершена работа по ликвидации стихийного рынка на его территории.

– «Саяхат» мог бы полностью закрыть западное направление. Здесь мы намерены создать крупный центр междугородных и международных перевозок, – заявил заместитель акима города Ерлан Аукенов.

В планах по улучшению городской дорожной инфраструктуры также остается строительство развязок. В настоящее время в Алматы продолжаются сооружение четырех эстакад и пробивка двух магистралей.

Бродячие и кусачие

Об угрозе нападения бродячих собак или с просьбой спасти животное алматинцы теперь могут обратиться по единому номеру 109. И операторы call-центра, и служба отлова работают в круглосуточном режиме и обязаны реагировать на каждый вызов.

– По номеру 109 заявки очень четко распределяются. То есть рассматри­ваются именно две категории: угроза от животных и их спасение. В эту услугу мы внедрили абсолютно все функции своего предприятия, – пояснила руководитель отдела отлова бродячих животных ветеринарной службы Алматы Айгерим Жаксылык.

За прошедшие полгода на улицах Алматы отловлено более 9,5 тыс. бродячих собак, более 900 из них возвращено владельцам. Для улучшения условий содержания отловленных животных закуплено 150 просторных вольеров для передержки. В дальнейшем при участии меценатов планируется построить новый изолятор.

По короткому пути

Оптово-распределительный центр сельхозпродукции появится в Алма­ты. Создание такой сети в стране поможет исключить спекулятивную наценку на социально значимое продовольствие.

С 2020 по 2023 год на территории республики планируется открыть восемь распределительных цент­ров, в том числе один в Алматы. Этот механизм нацелен на ранний закуп продукции у фермеров и формирование необходимых закладок. В последующем ее будут продавать в торговых сетях в период межсезонья – с декабря по апрель – по сниженной стоимости. Ожидается, что реализация проекта обеспечит стабильность цен, а совокупный социально-экономический эффект на каждый вложенный тенге составит свыше 30 тенге.