Новости «Ауыла»

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Зарина Москау

Партия «Ауыл» заявила о готовности к участию в выборах в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, утвердила предвыборную программу и список своих кандидатов.

В Астане состоялся ХХII вне­очередной съезд Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». Самый главный вопрос, стоящий на повестке дня, – участие в предстоящих 19 марта выборах. Представители НДПП путем голосования решали, кто будет представлять аграриев в нынешней избирательной кампании.

– Ауыл – золотая колыбель каждого гражданина, – отметил, открывая внеочередной съезд, председатель партии «Ауыл» Али Бектаев. – Мы представляем интересы села, то есть интересы как минимум половины населения страны. Поэтому партия «Ауыл» заявляет об участии в парламентских выборах, на которые идет с конкретной и действенной программой. Продукты не растут на полках, на полках растут только цены. В стране необходимо обеспечивать развитие сельского и агропромышленного комплекса на всех уровнях власти, – отметил лидер партии.

На мероприятии также выступил заместитель председателя партии Жигули Дайрабаев, который подчеркнул важность развития села.

Выступили и другие участники съезда, представляющие все регионы страны. После принятия предвыборной программы делегаты выдвинули кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента как по партийному списку, так и по одномандатным округам.

– В рядах партии «Ауыл» много достойных граждан, патриотов страны. На съезде мы утвердили партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и выдвинули кандидатуры по одномандатным избирательным округам, – сообщил Али Бектаев.

При составлении списка кандидатов в депутаты Мажилиса были соблюдены все законодательные требования. В итоге по партийным спискам выдвинуты 25 кандидатов, по мажоритарной системе – девять. В числе тех, кто по партийным спискам будет баллотироваться в Мажилис – Жигули Дайрабаев и Каракат Абден, участвовавшие в качестве кандидатов в президентских выборах 2022 года.

– Приоритетным направлением остается также и увеличение количества представителей партии «Ауыл» в уполномоченных органах (маслихатах) на местах. В выборах 2021 года 237 членов НДПП «Ауыл» по партийному списку были избраны депутатами областных, городских и районных маслихатов. В этой кампании мы представим более 600 представителей партии в качестве кандидатов в маслихаты различного уровня, – отметил председатель партии.

Кроме того, в связи с внесением изменений в Конституционный закон «О выборах в РК», на съезде НДПП обсуждался вопрос внесения соответствую­щих изменений и дополнений в Устав партии.

Как известно, избирательная система в стране меняется, недавно прошли выборы Президента. И по предложению Главы государства Мажилис будет формироваться по схеме 70⁄30, где 30% депутатов будут баллотироваться по мажоритарной системе, а 70% – на пропорциональной основе. По смешанной системе, в пропорции 50⁄50, будут формироваться и маслихаты областей и городов респуб­ликанского значения.

– В районах и городах в маслихаты будут избираться только мажоритарным способом. А это значит, что будут усилены требования к филиалам, первичкам партии. В числе других вопросов на этом съезде будут внесены изменения в Устав партии и приведены в соответствие с новыми законодательными нормами, – подчеркнул Али Бектаев.

В пресс-службе партии пояснили, что эти изменения создадут конкурентную политическую среду на местах и откроют перед страной путь к появлению в политике авторитетных, новых лиц. Партия «Ауыл», основной электорат которой проживает в сельской местности, заинтересована в том, чтобы интересы села больше не оставались незамеченными.

Кроме того, в ходе съезда были внесены изменения в состав Политсовета партии «Ауыл». Председатель правления Рес­публиканского общественного объединения «Ассоциация фермеров Казахстана» Жигули Дайрабаев и руководитель центрального аппарата партии Ерлан Жанатаев избраны членами Политического совета и Президиума партии.

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