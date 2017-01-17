Ту ночь инвалид II группы Бахар Мамедова до сих пор вспоминает с ужасом. Она проснулась от странного резкого звука. Не успела толком понять, что происходит, как на нее посыпались штукатурка и куски бетона. Включив свет, она увидела, что вся стена комнаты пошла огромными трещинами, из которых вывалились куски бетона. Несколько из них лежали рядом с детской колыбелью, в которой спал годовалый внук. Бахар-апай бросилась на кухню, думая, что, может, там произошел взрыв газа, повредив стену. К счастью, ничего подобного не случилось. Вся семья после ночного кошмара до утра не сомкнула глаз, освободив комнату, трещины в которой оказались наиболее глубокими и широкими.

Эта 9-этажка расположена в новом административно-деловом центре Шымкента, в 500 метрах от здания областного акимата. Ее строительством по заказу ГУ «Отдел строи­тельства г. Шымкента» занималась подрядная организация ТОО «Шымкентское дорожно-ремонтное хозяйство». Новоселами стали малоимущие и многодетные семьи, дети-сироты. Большинство из них ждали годами этот день, а некоторые десятилетиями, мечтая, как хорошо заживут, обзаведясь собственной крышей над головой.

– Я 13 лет простояла в очереди, – рассказывает Салима-апай, живущая на втором этаже. – Думала, наконец-то на старости лет жизнь наладится, появится собственная квартира. Не получается. Качество строительства никуда не годится. У меня по стенам тоже пошла сетка трещин, благо, куски бетона пока не падают, как у соседки. Но все равно опасаюсь, как бы чего не вышло. А если вдруг землетрясение, что не редкость для нашего города. Что тогда будет с нами? Выдержат ли стены, или все мы окажемся погребенными под стенами квартиры? А ведь это арендное жилье. За свою крохотную однокомнатную квартиру, кроме коммунальных услуг, вынуждена платить ежемесячно почти 3,5 тысячи тенге арендной платы. Вот и приходится делать выбор, решая, то ли арендную плату платить, то ли тратиться на постоянные ремонты.

Претензии к качеству строительства предъявляют и многие другие владельцы арендного жилья. Люди недовольны тем, что периодически с потолка льется вода, а из подвала то и дело приходится откачивать воду. Плитка в подъезде во многих местах уже отвалилась, практически сразу после заселения пришлось ремонтировать лифт, приводить в порядок сантехнику и трубы. У той же Бахар-апай пластиковые окна в квартире установлены настолько негерметично, что, когда на улице ветер, дует из всех щелей. Жильцы дома написали уже не одну жалобу в Шымкентский городской акимат, требуя провести строительно-техническую экспертизу на предмет качест­ва строительства вообще и безопасности дома в частности. Они не без оснований опасаются, что со временем на их жалобы и претензии и вовсе не будет никакой реакции, и люди останутся один на один с разрушающимся на глазах домом.

Строители проявляют спокойствие и заверяют, что бояться новоселам нечего: дом вполне пригоден для проживания. Качество его строительства тоже не должно у людей вызывать опасения. Подрядчики уверены: в том, что по стенам в нескольких квартирах пошли трещины, их вины абсолютно нет. Суть проб­лемы, по их мнению, в том, что дом долгое время стоял незаселенным, и от перепада температур стены потреска­лись. Дескать, таково свойство этого строи­тельного материала, и ничего с этим не поделаешь. И словно в насмешку рекомендуют жильцам не допускать перепада температуры в квартирах, чтобы не способствовать образованию трещин на стенах.

Впрочем, строителям вторят и чиновники. Заместитель начальника отдела строительства акимата Шымкента Абай Турханов заверяет людей, что дом пригоден для проживания. Он утверждает, что состояние всех несущих конструкций удовлетворительное, а трещины не несут никакой опасности для здоровья жильцов.

В городском акимате надеют­ся, что техническое заключение, выданное по результатам обследования дома ТОО «Оңтүстік Аймақ сараптама», окончательно успокоит людей. Эксперты, проведя исследование, пришли к выводу, что стены, перекрытия и перегородки в доме не изменены, вентиляционные шахты не повреждены. Все несущие и ограждающие конструкции относятся к работоспособным и находятся в удовлетворительном состоянии. Проведение дополнительных мероприя­тий по повышению сейсмостойкости 9-этажки не требуется.

А чтобы жители злополучных квартир поскорее обрели психологическое равновесие и забыли о своем страхе, чиновники обязали подрядную организацию ТОО «Шымкентское дорожно-ремонтное хозяйст­во» полностью устранить все трещины и повреждения отделочных слоев на стенах квартир.