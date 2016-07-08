​Новостройки на линейке... рейтинга

Цель рейтинга – определение наиболее востребованных среди казахстанцев объектов первичной недвижимости.

Были проанализированы данные о 129 новых жилых комплексах от 67 девелоперов. Как поясняется в сообщении компании, в рейтинг включались комплексы, находившиеся на момент исследования в активной стадии продаж, информация о которых была размещена на онлайн-площадке Homsters.kz. Эксперты собрали данные по активности потенциальных покупателей на страницах этих жилых массивов.

Как пояснила сооснователь и директор по глобальному бизнес-развитию компании Homsters.kz Мария Рен, рейтинг составлен для того, чтобы помочь казахстанцам принимать продуманные решения при покупке жилья. Учитывая простоту и прозрачность методологии, он объек­тивно показывает реальные предпочтения казахстанцев при покупке первичной недвижимости. Все предпочтения потенциальных покупателей были разделены по классам: «эконом», «комфорт», «бизнес», «элит» и «премиум». Результаты исследования можно найти на сайте Homsters.kz.

Также эксперты компании прог­нозируют, что снижение стоимости жилья в Казахстане может остановиться к началу 2017 года.