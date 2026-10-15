Новостройки в Уштобе

Инфраструктура
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Полным ходом идет в Уштобе строительство двух спортивных объектов и школы на 600 мест. Реализация этих проектов позволит расширить спортивную инфраструктуру Каратальского района и создать более комфортные условия для обучения детей.

фото Дмитрия Ерофеева

Крупный физкультурно-оздоровительный комплекс возводят рядом с городским цент­ральным стадионом. Общая площадь здания, состоящего из двух блоков, 3 300 кв. м. После ввода ФОК в эксплуатацию в Уштобе появится современная площадка не только для подготовки спортсменов, но и для развития массового спорта. В новом спорткомплексе жители райцентра смогут заниматься баскетболом, волейболом, бадминтоном, гандболом, теннисом, боксом и борьбой. На базе спорткомплекса будут проходить учебно-тренировочные занятия, оздоровительные мероприятия и соревнования различного уровня.

Как сообщила представитель подрядной организации Батима Нуркенова, на стройплощадке задействованы 33 человека. Необходимой техникой и строительными материалами подрядчик обеспечен в полном объеме. Согласно утвержденному графику, завершение работ предусмотрено в марте следую­щего года. Однако строители рассчитывают ускорить темпы и сдать физкультурно-оздоровительный комплекс уже до конца текущего года.

Параллельно в районном центре создается еще одна специализированная спортивная база – комплекс для занятий дзюдо. Основной объем строи­тельных работ здесь уже выполнен, сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой помещений. В новом комплексе предусмотрены два зала для борьбы, оборудованные с учетом возрастных особенностей детей. Также здесь будет работать тренажерный зал. Появление специализированного объекта должно значительно улучшить условия для юных дзюдоистов и организовать современный тренировочный процесс.

Важный социальный проект реализуется и в сфере образования. В Уштобе продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 600 учащихся. Работы начались в июне текущего года, а завершить строительство планируется в августе 2027-го. При строительстве особое внимание уделяется качеству и соблюдению установленных сроков.

Одновременно с возведением новых социальных объектов в Уштобе продолжается обновление городской инфраструктуры. В частности, реконструируется железнодорожный вокзал. На сегодняшний день готовность объекта – 76%. Уже выполнено сейсмическое усиление здания, модернизирован перрон, подключены внешние инженерные сети. Завершается обновление фасада, продолжаются внутренние отделочные работы в зале ожидания. На объекте около 70 человек трудятся в две смены, чтобы закончить реконструкцию до конца месяца.

Реконструируют и центральный парк Уштобе площадью шесть гектаров. Здесь появятся амфитеатр, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, этноаул, малые архитектурные формы и автоматическая система полива. С начала года в парке уже высажено 1 200 саженцев деревьев, в том числе 750 сосен и 150 берез.

#инфраструктура #Уштобе #Архитектура будущего

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