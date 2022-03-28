Судебных исполнителей хотят наделить правом составления административных протоколов по должникам. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК заявил министр юстиции Канат Мусин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава Минюста констатировал, что на государственных судебных исполнителей (ГСИ) и частных судоисполнителей (ЧСИ) возложена единая задача по обеспечению исполнения документов.

«Однако ЧСИ не обладает полномочиями по составлению административных протоколов в отношении должников. Считаю правильным наделить частных судоисполнителей такими компетенциями», – сказал Канат Мусин.