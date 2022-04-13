Свежий выпуск Новшества для абитуриентов 13 апреля 2022 г. 0:25 Власова Александра корреспондент Более 70% учащихся набрали пороговый балл на мартовском ЕНТ. Это на 6% больше показателей прошлого года. Средний результат составил почти 69 баллов, максимальный балл – 135. Всего в мартовском Едином национальном тестировании (ЕНТ) приняли участие около 105 тыс. человек. 78,2% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,7% – на русском, 0,2% – на английском языке. 72 тестируемых набрали более 130 баллов. Впервые выпускникам с особыми образовательными потребностями для выполнения заданий было дано помимо основных 240 минут еще 40 дополнительных. В ЕНТ участвовали 211 таких ребят, для сравнения: в прошлом году в этот период тестирование сдавали 35 абитуриентов с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата. По данным Министерства образования и науки, наиболее популярными комбинациями профильных предметов остаются «математика – физика» и «химия – биология». Их выбирают 27% и 19% участников соответственно. Наименьшее предпочтение отдается комбинации «химия – физика» (0,12%). – Формат проведения и количество вопросов мартовского ЕНТ остались без изменений. Но мы добавили несколько дополнительных опций для абитуриентов. Самая важная из них – индивидуальный тематический анализ. Теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает хорошо, а какие – не в полной мере. Это позволит уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками, – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев. Следующая опция – выбор комбинации «математика – информатика» для поступающих на IT-направления. Несмотря на то что сейчас профильным предметом остается физика, а само нововведение будет внедрено в 2022⁄23 учебном году, эту комбинацию в ходе мартовского тестирования апробировали около 800 человек. Также обновили разрешенную для использования таблицу растворимости солей, добавив ряд активности металлов. Все эти новшества были внедрены с учетом мнений самих тестируемых, а также в целях повышения качества подготовки к основному ЕНТ. Возможности сдать тестирование из-за попытки пронести смартфоны, шпаргалки, другие запрещенные предметы лишились 99 абитуриентов. В то же время, как отмечают организаторы ЕНТ, количество таких попыток сократилось. Напомним, что запуск на ЕНТ идет по трехуровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. Тестирование проводится по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». Всего за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 259 человек, их результаты аннулированы. Национальным центром тестирования МОН РК ведется работа по информационной поддержке тестируемых. Всего за период мартовского ЕНТ поступило и обработано около 500 письменных обращений посредством электронной почты, около 2 500 звонков в call-центр, а также более 11 000 обращений в социальных сетях. Вопросы от абитуриентов касались участия в тестировании, доступа в личный кабинет, технической поддержки.