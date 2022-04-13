Более 70% учащихся набрали пороговый балл на мартовском ЕНТ.

Это на 6% больше показателей прошлого года. Средний результат составил почти 69 баллов, максимальный балл – 135. Всего в мартовском Едином национальном тестировании (ЕНТ) приняли участие около 105 тыс. человек. 78,2% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,7% – на русском, 0,2% – на английском языке. 72 тестируемых набрали более 130 баллов.

Впервые выпускникам с особыми образовательными потребностями для выполнения заданий было дано помимо основных 240 минут еще 40 дополнительных. В ЕНТ участвовали 211 таких ребят, для сравнения: в прошлом году в этот период тестирование сдавали 35 абитуриентов с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата.

По данным Министерства образования и науки, наиболее популярными комбинациями профильных предметов остаются «математика – физика» и «химия – биология». Их выбирают 27% и 19% участников соответственно. Наименьшее предпочтение отдается комбинации «химия – физика» (0,12%).

– Формат проведения и количество вопросов мартовского ЕНТ остались без изменений. Но мы добавили несколько дополнительных опций для абитуриентов. Самая важная из них – индивидуальный тематический анализ. Теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает хорошо, а какие – не в полной мере. Это поз­волит уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками, – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Следующая опция – выбор комбинации «математика – информатика» для поступающих на IT-направления. Несмотря на то что сейчас профильным предметом остается физика, а само нововведение будет внед­рено в 2022⁄23 учебном году, эту комбинацию в ходе мартовского тестирования апробировали около 800 человек. Также обновили разрешенную для использования таблицу растворимос­ти солей, добавив ряд активности металлов. Все эти новшества были внедрены с учетом мнений самих тестируемых, а также в целях повышения качества подготовки к основному ЕНТ.

Возможности сдать тестирование из-за попытки пронести смартфоны, шпаргалки, другие запрещенные предметы лишились 99 абитуриентов. В то же время, как отмечают организаторы ЕНТ, количество таких попыток сократилось. Напомним, что запуск на ЕНТ идет по трех­уровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном мес­те. Тестирование проводится по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». Всего за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 259 человек, их результаты аннулированы.

Национальным центром тес­тирования МОН РК ведется работа по информационной поддержке тестируемых. Всего за период мартовского ЕНТ поступило и обработано около 500 письменных обращений посредством электронной поч­ты, около 2 500 звонков в call-центр, а также более 11 000 обращений в социальных сетях. Вопросы от абитуриентов касались учас­тия в тестировании, доступа в личный кабинет, технической поддержки.