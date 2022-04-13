Свежий выпуск
​​​​​​​Новшества для абитуриентов
Власова Александра
корреспондент

Более 70% учащихся набрали пороговый балл на мартовском ЕНТ.

Это на 6% больше показателей прошлого года. Средний результат составил почти 69 баллов, максимальный балл – 135. Всего в мартовском Едином национальном тестировании (ЕНТ) приняли участие около 105 тыс. человек. 78,2% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,7% – на русском, 0,2% – на английском языке. 72 тестируемых набрали более 130 баллов.

Впервые выпускникам с особыми образовательными потребностями для выполнения заданий было дано помимо основных 240 минут еще 40 дополнительных. В ЕНТ участвовали 211 таких ребят, для сравнения: в прошлом году в этот период тестирование сдавали 35 абитуриентов с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата.

По данным Министерства образования и науки, наиболее популярными комбинациями профильных предметов остаются «математика – физика» и «химия – биология». Их выбирают 27% и 19% участников соответственно. Наименьшее предпочтение отдается комбинации «химия – физика» (0,12%).

– Формат проведения и количество вопросов мартовского ЕНТ остались без изменений. Но мы добавили несколько дополнительных опций для абитуриентов. Самая важная из них – индивидуальный тематический анализ. Теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает хорошо, а какие – не в полной мере. Это поз­волит уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками, – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Следующая опция – выбор комбинации «математика – информатика» для поступающих на IT-направления. Несмотря на то что сейчас профильным предметом остается физика, а само нововведение будет внед­рено в 2022⁄23 учебном году, эту комбинацию в ходе мартовского тестирования апробировали около 800 человек. Также обновили разрешенную для использования таблицу растворимос­ти солей, добавив ряд активности металлов. Все эти новшества были внедрены с учетом мнений самих тестируемых, а также в целях повышения качества подготовки к основному ЕНТ.

Возможности сдать тестирование из-за попытки пронести смартфоны, шпаргалки, другие запрещенные предметы лишились 99 абитуриентов. В то же время, как отмечают организаторы ЕНТ, количество таких попыток сократилось. Напомним, что запуск на ЕНТ идет по трех­уровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном мес­те. Тестирование проводится по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». Всего за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 259 человек, их результаты аннулированы.

Национальным центром тес­тирования МОН РК ведется работа по информационной поддержке тестируемых. Всего за период мартовского ЕНТ поступило и обработано около 500 письменных обращений посредством электронной поч­ты, около 2 500 звонков в call-центр, а также более 11 000 обращений в социальных сетях. Вопросы от абитуриентов касались учас­тия в тестировании, доступа в личный кабинет, технической поддержки.

Популярное

Все
Раньше прокуратура была "адвокатом для бедных", а что сегодня?
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк
Тысячи долларов потратили фермеры СКО на подержанную американскую сельхозтехнику, но выйти на ней в поле так и не смогли
​​​​​​​Все – в сад!
Довести до исполнения
Сельхозмашиностроение: через преграды к росту
К детям – с чистым сердцем и разумом
Проверка на дорогах
Ответственность перед избирателями
По честным правилам игры
Как пить дать?
Многие проекты для детей Казахстана не реализуются на практике – интервью с Аружан Саин
Прививать правильные ценности
​​​​​​​Не до жиру, быть бы Диру?
​​​​​​​Схемы «серые», дороги черные
Точки соприкосновения
​​​​​​​Отжать по полной
С акцентом на дебюрократизацию
​​​​​​​Настрой на конструктивный диалог
​​​​​​​В новых экономических реалиях
12 апреля 2022
Обсуждены вопросы совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ
Для совершенствования законодательства в сфере СМИ создадут рабочую группу
Вице-премьер посетил КазАТУ им. Сейфуллина
Состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате
Научную форум-выставку провели в Нур-Султане
Военное сотрудничество обсудили Казахстан и Пакистан
Макароны по 17,7 млн тенге за килограмм планировал закупить Центр соцадаптации Петропавловска
Пользователи WhatsApp смогут рисовать в приложении мессенджера
Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США Узрой Зеей
Еще одно уголовное дело возбудили против руководства ПНХЗ
В Сенате обсудили механизмы по борьбе с мошенничеством и финансовыми пирамидами
Депутаты Парламента Казахстана встретились с депутатами Европарламента
Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Касым-Жомарт Токаев принял Александра Винокурова
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Почти 30 процентов акций "Казахтелекома" возвращаются в госсобственность
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников
Количество ДТП с участием детей выросло в Казахстане
Единые правила эксплуатации электросамокатов разработают в Казахстане
12 апреля 2022
Поддельные доллары сбывал житель Туркестанской области
"Полез без билета" – директор парка обвиняет упавшего с аттракциона шымкентца
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Процедуру создания частных операторов рынков усложнили в Казахстане
Крал в мечетях во время намазов: вора задержали в Алматинской области
Программу льготного автокредитования запускают в Казахстане
Наука в Медицинском университете Астана: От повышения качества жизни до метаболической хирургии
"Помогала" с подбором фейковых кредитов: об опасной компании предупредили казахстанцев
"Я всегда работала" – Тамара Дуйсенова на вопрос, отдохнула ли она
Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане
Возможные потери для Казахстана в случае длительного ремонта на КТК озвучили в Минэнерго
Обновленные данные по пациентам с коронавирусом представили в Минздраве
Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии
"Изъяли 70% пенсии" – жительница дома престарелых пожаловалась на "неравные" условия проживания
Ценят за рубежом – Смаилов о разработках казахстанских ученых
Не освоили крупные суммы бюджета - Минфин назвал министерства
Женщина погибла под колесами поезда в Карагандинской области
Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане
Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео
Эффективно использовать инструменты для сдерживания инфляции поручил Смаилов

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Впереди финал
Свежий выпуск
Не прошел мимо
Свежий выпуск
​​​​​​​У обрыва
Свежий выпуск
​​​​​​​На сцене – юные артисты
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021