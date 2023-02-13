Новшества и тонкости

Участники обсудили правовые основы наблюдения за внеочередными выборами, предвыборной агитацион­ной работы кандидатов в Мажилис и маслихаты и другие вопросы. О новшествах избирательного законодательства рассказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.

Одно из них заключается в следующем: для того чтобы администрировать выборы по одномандатным округам, созданы окружные избирательные комиссии.

– Мы идем по пути профессионализации избирательных комиссий. Окружные и участковые комиссии работают только в период электоральных кампаний. Территориальные избирательные комиссии – круг­лый год. К ним устанавливаются соответствующие квалификационные требования, – отметил Константин Петров.

Еще он напомнил, что начиная с нынешнего созыва, избиратели имеют право отозвать депутата, избранного на мажоритарной основе. Основание – утрата доверия электората, в том числе связанная с невыполнением предвыборной программы. Воспользоваться этим правом можно со второго года работы созыва, чтобы у народных избранников было время проявить себя.

Если же депутат все же разочаровал своих избирателей, они могут обратиться в территориальную комиссию, зарегистрировать инициативу по отзыву, запуская таким образом процедуру сбора подписей соответствующего избирательного округа. Не меньше 1% достоверных подписей послужит основанием для проведения голосования в поддержку отзыва депутата.

В рамках нынешней электоральной кампании уже завершена процедура вы­движения кандидатов в депутаты Мажилиса и мас­лихатов. В процессе – этап их регистрации, продлится он до 18 февраля. После нач­нется предвыборная агитация, ну а кульминацией станут выборы, назначенные на 19 марта.

Как отметил Константин Петров, в день выборов каждый голосующий получит четыре бюллетеня на городских участках и пять – от областных избирательных комиссий.

– Если наблюдатель заметил, что гражданину выдали больше одного пакета бюллетеней, то составляется соответствующий акт, – проинформировал заместитель председателя Центризбиркома.

О тонкостях процедуры аккредитации наблюдателей рассказала член ЦИК Анастасия Щегорцова. Она напомнила, что общественным объединениям, желающим осуществлять наблюдение за выборами, необходимо пройти процедуру аккредитации.

Заявки на аккредитацию рассматриваются в течение 30 дней, и тем, кто хочет успеть пройти соответст­вующую процедуру до 19 марта, нужно поторап­ливаться. Удостоверение об аккредитации предос­тавляется на один год. Получается, оно даст право аккредитованным организациям участвовать во всех избирательных кампаниях в течение этого срока.