Новшества – на пользу выпускнику Свежий выпуск 457

В условиях рыночных реформ в Казахстане в 1999 году была создана новая система вступительных экзаменов в вузы на основе анализа образовательных систем ряда стран, включая США, Нидерланды, Японию, Израиль, Турцию и другие. Технология комплекс­ного тестирования совершенствовалась, и в 2004 году стала основой Единого национального тестирования (ЕНТ), главный смысл которого заключался в совмещении выпускных экзаменов в школе со вступительными экзаменами в вузы республики.

Единое национальное тестирование зарекомендовало себя с положительной стороны. Но, как и в любой развивающейся системе, в процессе ее реализации были выявлены недостатки, для устранения которых потребовалось внести коррективы. В связи с этим Министерством образования и науки РК в текущем году в правила ЕНТ были внесены позитивные новшества.

Во-первых, по тестовым предметам введены средние оценки, которые пойдут в аттестат. При этом оценка будет округляться в пользу ученика. Это очень важное нововведение, так как позволяет учесть достижения ученика не только в процессе сдачи тестов, но и в течение всего периода изучения предмета в школе. Тем самым снижается влияние случайностей, которые могут возникнуть при сдаче экзаменов из-за волнения школьников. Есть примеры, когда хорошо успевающие ученики в силу различных причин, включая психофизиологические особенности организма, не очень удачно сдавали экзамены на ЕНТ. Это положение имеет серьезное социальное значение и направлено на восстановление социальной справедливости для выпускников школ и их учителей.

Во-вторых, расширена сеть пунктов проведения ЕНТ в регионах. До этого действовало 154 пункта сдачи ЕНТ. В нынешнем году за счет средств местных исполнительных органов были открыты дополнительно десять пунктов для самых отдаленных районов. И это тоже очень важное социальное решение, так как позволяет приблизиться к созданию равных условий тестирования для всех выпускников.

Третье нововведение касается увеличения времени на проведение тестирования и уменьшения количества школьников в потоке, что снижает психологическую нагрузку на выпускников школ. Четвертое новшество, выразившееся в публикации результатов тестирования с привязкой к ИИН тестируемого, отражает политику государственных органов по конфиденциальности информации, относящейся к конкретной личности. Все перечисленные новшества нынешнего года способствуют снятию излишней психоэмоциональной нагрузки на выпускников.

Экспресс-статистика результатов сдачи ЕНТ в пункте № 055 при КарГТУ в текущем году свидетельствует о том, что на 7,2% выросло число ребят, преодолевших пороговый уровень. На 3,3 единицы, или 5,2%, увеличился средний балл по четырем предметам. Выросли показатели по физике, биологии, всемирной истории и химии, что свидетельствует о повышении качества образования в школах нашего города.

И все же следует обратить внимание на следующий факт. В 2015 году школу в Казахстане окончили 124 346 человек, заявление на участие в ЕНТ подали 87 782 школьника, что составляет 71% от общего количества выпускников. Настораживает то, что почти 30% школьников не сдают ЕНТ, так как значительная их часть принята на обучение в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Омска, Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга и других городов России. Это серьезная проблема, связанная с «утечкой мозгов», которую уже пора решать на государственном уровне.



Арстан ГАЗАЛИЕВ, ректор Карагандинского государственного технического университета, лауреат Государственной премии РК, академик НАН РК