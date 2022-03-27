Новую аварийную ситуацию на ТЭЦ-2 в Петропавловске прокомментировали в Минэнерго

О текущей ситуации на Петропавловской ТЭЦ-2 рассказала пресс-служба Министерства энергетики РК, сообщает Kazpravda.kz.

"26 марта в 21:30 на Петропавловской ТЭЦ-2 под влиянием отрицательных температур (-13 С) произошло промерзание импульсных трубок из-за открытого теплового контура. Причины – разгерметизация цеха вследствие обрушения дымовой трубы, которое произошло 20 марта, и понижение температуры наружного воздуха. Это повлекло за собой останову трех котлов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент импульсные трубки отогреты, на ТЭЦ-2 работает 3 котла, начата растопка 4-ого котла, в ближайшее время будет включён в работу 5-ый котлоагрегат.

"Температура сети в настоящий момент 45С, до конца дня планируется восстановление температурного режима", – добавили в ведомстве.

Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске частично обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

По официальной версии Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, причиной ЧП стал сильный ветер.

22 марта под завалами строительных конструкций было обнаружено безжизненное тело машинистки ТЭЦ. Женщину искали более двух суток.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 Уголовного кодекса РК (недобросовестное отношение к обязанностям). Задержаны и водворены в изолятор временного содержания директор и главный инженер ТЭЦ-2.

27 марта стало известно об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ.