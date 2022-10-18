Новую ГРЭС хотят построить в Экибастузе

Глава правления фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства рассказал о планах по строительству новой ГРЭС, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что до 2035 года планируется реализовать 14 проектов в электроэнергетической отрасли на общую сумму более 9 триллионов тенге.

«Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1 200 МВт», - сказал он.

В целом, по его словам, согласно Энергетическому балансу, потребность в электрической мощности к 2035 году ожидается на уровне порядка 27 ГВт.

На сегодня располагаемая мощность существующих станций Казахстана составляет 16 200 МВт.