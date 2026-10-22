Новую индустриальную зону создадут в Шымкенте

Каждая промышленная площадка развивается с учетом отраслевой специализации

Фото: пресс-служба Правительства

В Шымкенте построят новую индустриальную зону «Темір» для размещения металлургических предприятий. Об этом в ходе рабочей поездки Премьер-министра Олжаса Бектенова в Шымкент сообщил первый заместитель акима города Айдын Каримов, передает Kazpravda.kz

По его словам, действующие индустриальные зоны заполнены на 90%, а интерес инвесторов к новым площадкам продолжает расти.

«Сегодня в Шымкенте действуют восемь индустриальных зон общей площадью 1530 га, обеспеченных необходимой инфраструктурой. На их территории реализованы 354 инвестиционных проекта, создано порядка 11 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления превысили 114 млрд теңге. Учитывая высокую заполненность действующих площадок, мы приступили к расширению четырех индустриальных зон и созданию новой зоны «Темір», — отметил Айдын Каримов.





Каждая промышленная площадка развивается с учетом отраслевой специализации. Так, специальная экономическая зона «Оңтүстік» ориентирована на легкую, химическую и нефтехимическую промышленность, а также отдельные направления машиностроения.

Индустриальная зона «Бозарық» предназначена преимущественно для пищевых производств, а транспортно-логистический центр — для складской и транспортной деятельности.

В индустриальных зонах «Жұлдыз», «Тассай» и «Оңтүстік» размещаются предприятия различных отраслей обрабатывающей промышленности. Новая зона «Темір» будет ориентирована на предприятия металлургической отрасли.



По итогам девяти месяцев текущего года обрабатывающая промышленность Шымкента выросла более чем на 12%.

В Шымкенте сосредоточено 100% казахстанского производства ковров и ковровых изделий, а также алюминиевых банок. Доля города в выпуске фармацевтической продукции превышает 40%. Расширение индустриальных зон позволит привлечь новые инвестиции, увеличить объемы производства и создать дополнительные рабочие места.