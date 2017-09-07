Новую коллекцию одежды Jordan в честь Головкина раскупили за 3 часа
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Том Леффлер заявил о большом спросе на новую коллекцию одежды торговой марки Jordan, выпущенной в честь казахстанского боксера, сообщает vesti.kz.
"Атрибутика Jordan в честь Головкина распродана онлайн за три часа. Огромное уважение фанатам Геннадия. Jordan пополнит ассортимент, бейсболки скоро поступят в продажу", – написал Леффлер в своем твиттере.
Ранее американский бренд спортивной одежды представил новую коллекцию в честь Головкина. В нее вошли два вида кепок, четыре футболки и одна толстовка. В основе дизайна лежат казахский орнамент, коронная фраза боксера "Big Drama Show" и инициалы GGG.