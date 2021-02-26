Новую концепцию миграционной политики разработают в 2021 году в Казахстане

Общество
Жанат Тукпиев
Новая Концепция миграционной политики на 2022 – 2026 годы будет разработана в 2021 году в Казахстане. Об этом на коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщил глава ведомства Серик Шапкенов, передает Kazpravda.kz.

"В рамках дальнейшего развития миграционных отношений в 2021 году определены три основные задачи. Первая – принятие новой Концепции миграционной политики РК на 2022 – 2026 годы. Вторая – это внедрение соответствующей системы в части трудоустройства и правовой защиты казахстанских работников за рубежом. Третья – обеспечение казахстанского содержания в кадрах будет сохранено на уровне не менее 97%", – сообщил Шапкенов.

По его словам, в целях совершенствования действующей миграционной системы в прошлом году уже были внесены поправки в законодательство, предусматривающие создание благоприятных условий переселенцам и этническим репатриантам, прибывающим в страну.

"А также обязательства работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, по замене иностранных квалифицированных работников казахстанскими кадрами", – отметил министр.

В заключение Шапкенов добавил, что в рамках стимулирования этнической миграции в 2020 году в республику прибыли более 7 тысяч семей или 13 тысяч этнических казахов. Из них 396 семей кандасов расселены в регионах приема (ВКО, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская области).

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