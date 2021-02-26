Новую концепцию миграционной политики разработают в 2021 году в Казахстане

Общество
Жанат Тукпиев
Новая Концепция миграционной политики на 2022 – 2026 годы будет разработана в 2021 году в Казахстане. Об этом на коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщил глава ведомства Серик Шапкенов, передает Kazpravda.kz.

"В рамках дальнейшего развития миграционных отношений в 2021 году определены три основные задачи. Первая – принятие новой Концепции миграционной политики РК на 2022 – 2026 годы. Вторая – это внедрение соответствующей системы в части трудоустройства и правовой защиты казахстанских работников за рубежом. Третья – обеспечение казахстанского содержания в кадрах будет сохранено на уровне не менее 97%", – сообщил Шапкенов.

По его словам, в целях совершенствования действующей миграционной системы в прошлом году уже были внесены поправки в законодательство, предусматривающие создание благоприятных условий переселенцам и этническим репатриантам, прибывающим в страну.

"А также обязательства работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, по замене иностранных квалифицированных работников казахстанскими кадрами", – отметил министр.

В заключение Шапкенов добавил, что в рамках стимулирования этнической миграции в 2020 году в республику прибыли более 7 тысяч семей или 13 тысяч этнических казахов. Из них 396 семей кандасов расселены в регионах приема (ВКО, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская области).

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Автор, продливший биографию человечества
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Диалог без барьеров: столичная молодежь встретилась с экспе…
Соединяя города и страны
От традиционного патриархата – к партнерству
Случайная встреча длиною в жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]