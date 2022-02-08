Новую концепцию управления госфинансами примут в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства рассказал, как будет совершенствоваться бюджетная политика страны, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Будет принята новая Концепция управления государственными финансами до 2030 года. Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования, ее дальнейшая цифровизация обеспечат прозрачность процедур и повышение доходов бюджета. Для укрепления бюджетной самостоятельности регионов будет осуществлено реформирование межбюджетных отношений», - отметил он.
В то же время, по его словам, для повышения эффективности бюджетных расходов будет проведен анализ мер господдержки и преференций для бизнеса.
Также будет усилен контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых из бюджета средств.
«По направлению «Диверсификация экономики» разработана новая Концепция инвестиционной политики. Планируется законодательно повысить прозрачность и упростить процедуры предоставления права недропользования и изменения условий контрактов. Также будут изменены подходы к механизмам ГЧП с учетом необходимости сбалансированного распределения обязанностей, гарантий, рисков и доходов между инвесторами и государством», - подчеркнул глава кабмина.
Планируется также внедрить улучшенный модельный контракт в сфере недропользования.
«В целях сокращения государственного участия в экономике определены более четкие критерии отбора активов государственного и квазигосударственного секторов, подлежащих передаче в конкурентную среду. Это позволит обеспечить большую прозрачность принятия решений. Для повышения эффективности и общей социально-экономической отдачи для государства предусмотрено кардинальное реформирование АО «ФНБ «Самрук-Казына» и НУХ «Байтерек», - резюмировал Смаилов.