В мире
Новую купюру номиналом €50 ввели в обращение в Европе
Европейский центральный банк (ЕЦБ) ввел в обращение обновленную банкноту достоинством в €50, которую официально представил еще в начале июля прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Столько времени у финрегулятора ушло на распределение новых денег по кредитно-финансовым организациям, обновление программного обеспечения в банкоматах и торговых автоматах. Всего в обращение поступит около 5,4 млрд новых банкнот.

Главная отличительная черта новых €50 – портрет героини древнегреческой мифологии – Европы. Ее изображение можно будет увидеть в виде водяного знака, а также на голографической вертикальной полосе. Цвет банкноты не меняется и представляет собой смесь коричневого и оранжевого. Размер также остается прежним. Но есть еще один отличительный знак – цифра 50 в нижнем левом углу будет менять свой цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла наклона.

По данным германского Бундесбанка, "полтинники" являются самой важной банкнотой евро – они составляют 46% всех купюр, которые находятся в обращении. В этой связи ЕЦБ, прежде всего, ставил цель обновить элементы защиты, ведь купюры номиналом €50 подделывают чаще всего.

На каждой банкноте присутствует подпись президента Европейского центробанка. Если на деньгах предыдущего образца был размещен автограф француза Жана-Клода Трише, возглавлявшего регулятор с 2003 по 2011 год, то на новых купюрах достоинством в €50 будет уже автограф Марио Драги. Еще одно отличие заключается в том, что надпись "евро" отныне выполнена не только латинским и греческим шрифтом, но и кириллицей. Связано это со вступлением в ЕС Болгарии в 2007 году. Кроме того, аббревиатура "ЕЦБ" будет указана не на пяти языках, как раньше, а на деcяти.

Во Франкфурте-на-Майне считают, что введение в оборот новой купюры пройдет без осложнений, ведь у банков было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому событию. В мае 2013 года значительные сложности возникли при введении в обращение новых банкнот номиналом 5 евро. Тогда многие автоматы – в метро и на вокзалах – попросту отказывались их принимать.

Старые "полтинники" постепенно будут убраны из обращения.

Популярное

Все
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Крупный град повредил автомобили на трассе Актау – Жанаозен (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Знают, кем станут в будущем. Более 60 особенных детей прошли обучение цифровым навыкам в онлайн-школе
Министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментировали в Департаменте экологии
Полицейских избила группа мужчин в Жамбылской области
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Болат и его команда
Тело полицейского нашли в водоеме в Костанайской области
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Президент дает казахстанцам четкий сигнал, что времена изменились – Куришбаев
Арестован командир роты полка патрульной полиции в Шымкенте
18-летнюю павлодарку ударило током на крыше поезда, девушка в реанимации
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации

Читайте также

Спорт , В мире
Летние Азиатские игры 2022 года перенесены
Здравоохранение , В мире
Почти 15 млн смертей: ВОЗ озвучила реальные последствия пан…
Экономика , В мире
Страны ОПЕК+ продолжат увеличивать добычу нефти
Общество , В мире
Жителям Узбекистана будут возвращать часть расходов за путе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]