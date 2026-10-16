Новую многоэтапную схему мошенничества раскрыли в Казахстане

Мошенничество
Дана Аменова
корреспондент

Граждан призывают быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Злоумышленники от имени сервиса цифрового правительства для граждан или банков второго уровня рассылают казахстанцам посредством сообщения об оформлении «цифровой доверенности» или «кредита» на их имя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка 

В сообщениях утверждается, что на имя получателя якобы оформлена «цифровая доверенность», которой уже пользуются третьи лица, либо одобрена заявка на получение кредита. Для обратной связи предлагается позвонить по указанному номеру.

Главная цель таких сообщений состоит в том, чтобы вызвать у человека тревогу и побудить его самостоятельно совершить звонок по указанному номеру. Во время разговора злоумышленники предлагают ему «отменить доверенность», «заблокировать кредитную заявку» или «защитить денежные средства».

Далее злоумышленники могут представляться работниками Нацбанка, специальных государственных или правоохранительных органов и сообщать, что от имени гражданина совершаются противоправные действия: оформляются кредиты, регистрируются компании, проводятся подозрительные финансовые операции либо предпринимаются попытки хищения денежных средств.

Под предлогом предотвращения таких действий гражданина убеждают сообщить код из СМС, передать реквизиты или данные банковской карты, установить мобильное приложение, перевести деньги на так называемый «безопасный», «резервный» или «сберегательный» счет либо предоставить удаленный доступ к мобильному устройству.

«Нацбанк сообщает, что работники банков, специальных государственных и правоохранительных органов Республики Казахстан не запрашивают данные банковских карт, коды из СМС, PIN-коды карт или приложений, не предлагают переводить деньги на так называемые «безопасные счета» или устанавливать приложения для удаленного доступа к мобильному устройству. При получении подобных сообщений не следует перезванивать по указанным в них номерам, переходить по ссылкам или выполнять инструкции неизвестных лиц. Для проверки информации необходимо обратиться в официальный Контакт-центр соответствующего банка или сервиса цифрового правительства для граждан»,  сказано в информации.

Там же напомнили, что работники Нацбанка не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестировать деньги в паевые инвестиционные фонды и иные финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не осуществляют денежные расчеты с населением.

«Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477»,  говорится в тексте обращения.

#мошенничество #цифровизация #Нацбанк #доверенность #схема

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