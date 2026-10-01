Новую модель реабилитации детей с кохлеарными имплантами запускают в Казахстане

Медицина
Дана Аменова
корреспондент

Результаты ребенка оцениваются в три этапа.

Фото: пресс-служба Минтруда

В Казахстане запускается новая модель непрерывной слухоречевой реабилитации детей с кохлеарными имплантами с использованием цифровых технологий. Программа объединяет цифровые технологии, дистанционную реабилитацию, регулярный мониторинг динамики развития ребенка и сопровождение мультидисциплинарной команды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

Основная цель новой модели – перейти от отдельных краткосрочных курсов к непрерывному сопровождению ребенка в течение года с учетом его развития. 

В Казахстане ежегодно проводится более 200 операций по кохлеарной имплантации. С 2007 года такие операции были проведены более чем двум тысячам человек.

Необходимость внедрения новой модели обусловлена географическими особенностями Казахстана и тем, что профильные специалисты сосредоточены преимущественно в крупных городах. Для детей, проживающих в отдаленных регионах, регулярное участие в очной реабилитации не всегда доступно. Новая модель призвана сократить эти барьеры за счет сочетания дистанционного сопровождения и очной реабилитации.

Для каждого ребенка, включенного в программу, разрабатывается индивидуальный реабилитационный маршрут. На первом этапе куратор регистрирует заявку и проверяет соответствие ребенка критериям участия в программе. Затем оцениваются доступ семьи к интернету, наличие необходимых устройств и возможность участвовать в дистанционных занятиях. Социальный педагог уточняет образовательный маршрут ребенка. Сурдопедагог, логопед и психолог проводят первичную комплексную оценку. При необходимости к работе подключаются дефектолог и специалист по лечебной физкультуре.

В конце первой недели мультидисциплинарная команда определяет направление реабилитации ребенка, интенсивность занятий и состав необходимых специалистов. Со второй недели ребенок начинает заниматься онлайн по утвержденному графику, работать с видеоматериалами и выполнять домашние задания.

Куратор регулярно отслеживает посещаемость, обратную связь с родителями и динамику развития ребенка. Новая модель предусматривает два основных этапа реабилитации, реализуемых в рамках годового цикла.

Первый этап проводится полностью в дистанционном формате и включает четыре структурированных цикла онлайн-реабилитации в течение года. Реабилитация осуществляется по утверждённому графику с учётом индивидуальных потребностей и показаний ребёнка.

Второй этап предусматривает сочетание дистанционной реабилитации с 15-дневным интенсивным курсом круглосуточной очной реабилитации. В период с мая по август дети при наличии соответствующих показаний могут быть направлены на очный курс. После его завершения дистанционное сопровождение ребёнка продолжается в рамках последующих циклов реабилитации.

В рамках модели родитель рассматривается не как дополнительный участник, а как один из ключевых элементов реабилитационного процесса, напрямую влияющий на результат ребенка. Дома родители вместе с ребёнком выполняют упражнения, рекомендованные специалистами, фиксируют результаты и ведут цифровой дневник.

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