Фото пресс-службы AMANAT
Президент , Политика , Мажилис
Новую платформу в поддержку реформ Президента разрабатывает «AMANAT»

Сегодня председатель «AMANAT» Ерлан Кошанов провел совещание по разработке новой политической платформы партии. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, общественные деятели и эксперты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу «AMANAT». Посредством видео-конференцсвязи были подключены региональные филиалы партии.

Работа над обновлением политической платформы ведется с апреля текущего года. Открывая встречу, Ерлан Кошанов отметил, что Казахстан вступил в качественно новый этап своего развития и партия «AMANAT» должна меняться в соответствии с новыми запросами общества.

«Сегодня Главой государства поставлены масштабные задачи по построению «Нового Казахстана». Наша партия должна принимать самое активное участие в этой работе, быть поддержкой реформ Президента. Для этого необходимо пересмотреть политическую платформу «AMANAT». Она должна дать новые ценностные ориентиры для партийцев, повысить их гражданскую активность по защите интересов населения» - подчеркнул Е. Кошанов. 

По мнению председателя партии, принципиально важно, чтобы работа над обновлением политической платформы велась исключительно в формате «слышащей партии». Должен быть обеспечен широкий политический диалог со свободным обменом мнений. В этой работе должны принять участие все аманатовцы.

«Нам надо, чтобы каждый партиец, не просто знал нашу политическую платформу, а разделял заложенные в ней ценности. Руководствовался ими в своей каждодневной работе», - отметил Е. Кошанов. 

В ходе заседания также выступили члены фракции «AMANAT» в Мажилисе Айдос Сарым, Екатерина Смышляева, Ерлан Саиров, член Бюро политсовета партии Марат Шибутов, общественные деятели Мурат Абенов, Данат Жумин, Марат Башимов, представители региональных филиалов партии и другие. Состоялось активное обсуждение подходов, которые должны быть отражены в политической платформе партии, позволив обеспечить конкуренцию «AMANAT» и доверие избирателей в новых условиях.

По итогам заседания председатель партии дал ряд поручений по дальнейшей работе над политической платформой. В частности, будет организовано публичное обсуждение проекта платформы, в том числе проведены экспертные встречи, кустовые совещания в регионах. В этой работе будут задействованы все филиалы партии, фракции в Мажилисе и маслихатах всех уровней.

Документ будет размещен на сайте партии и в социальных сетях для широкого обсуждения,где каждый казахстанец сможет внести по нему свои предложения. Институт общественной политики проведет социологический опрос партийцев по приоритетам новой политической платформы. Будет организовано обсуждение проекта документа на диалоговой площадке «TALQYLAU» с участием экспертов, блогеров и общественников.

Итоговый проект политической платформы партии «AMANAT»будет обсуждаться на республиканской партийной конференции осенью текущего года.  

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