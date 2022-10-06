Новую политическую платформу приняла партия "AMANAT"

В ходе внеочередного XXIV Съезда «AMANAT» утверждена новая политическая платформа партии. Главный идеологический документ отражает ключевые ориентиры развития и принципы политического объединения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Председатель партии Ерлан Кошанов отметил, что принятая сегодня политическая платформа «AMANAT» – это долгосрочный и стратегический документ.

«В будущем он станет основой для всех наших проектов и программ. Его «сердцем» стали интересы, чаяния и нужды казахстанцев, каждого человека, кто хочет жить и работать на своей земле. Где каждый, вне зависимости от национальности, языка, вероисповедания имеет одинаковые возможности в политике и бизнесе», - сказал Ерлан Кошанов.

В свою очередь руководитель рабочей группы по актуализации политической платформы, депутат Мажилиса от «AMANAT» Айдос Сарым подчеркнул, что в документе партия отразила собственное представление о будущем Казахстана, обозначила свои намерения и цели.

«Каждому партийцу была предоставлена возможность озвучить свое мнение касательно документа через сбор предложений со всех регионов и социологические опросы. Как результат, новый партийный документ отражает взгляды и интересы различных групп нашего общества. По-другому быть не могло, потому что партия «AMANAT» является самым сильным общественным институтом в Казахстане», – сказал народный избранник.

В своем выступлении депутат Мажилиса от «AMANAT» Екатерина Смышляева отметила, что предложенные в платформе подходы позволят не просто обеспечить качественный устойчивый экономический рост, а добиться того, чтобы благо от него получил каждый гражданин Казахстана.

«Принципиальная позиция партии – каждая капля нефти, каждый грамм руды, каждый сантиметр земли должны быть учтены и работать на благо наших граждан! Доходы от недр должны стать базой развития отраслей отечественной экономики. Помимо налогов, недропользователи должны создавать качественные рабочие места, загружать наш средний и малый бизнес, участвовать в развитии непосредственно тех регионов, в которых они работают», – подчеркнула депутат.

Как считает исполнительный секретарь Северо-Казахстанского областного филиала партии Асем Рахметова, если село – это золотая колыбель страны, то сельское хозяйство – одна из главных артерий казахстанской экономики.

«Состояние сельского хозяйства напрямую влияет на продовольственную безопасность нашей страны. Партия «АМАNАТ» убеждена, что улучшение благосостояния села, поддержка сельского хозяйства являются одной из стратегических задач государства. Если хозяйства будут экономически мощными, то и жизнь сельчан будет благополучной. Ведь только сильная экономика позволяет решать социальные проблемы», – сказала она.

Ректор Западно-Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова, член Политического совета партии Нурлан Сергалиев акцентировал внимание на том, что особое место в документе занимают образование и наука.

«В современном стремительно меняющемся мире образование не может быть чем-то застывшим, нужны комплексные системные изменения ради четко определенной цели – воспитания граждан с широким кругозором, открытых новым идеям, свободно мыслящим и креативным. Мы должны наконец решить на системной основе проблемы нехватки школ, общежитий и

материально технического оснащения объектов образования. И отдельный вопрос это – привлечение в науку молодежи и создание условий для их развития. Это необходимое условие для развития государства», – сказал он.

По мнению известного политолога, члена Политического совета партии Марата Шибутова, новая политическая платформа построена на основе идеи: «Человек – это главное богатство, которое может быть у государства».

«Данный подход соответствует идеи построения Справедливого Казахстана. Партия четко следует принципу «Слышащее государство», что прослеживается в документе. Целью партии является демократическое, справедливое и процветающее государство, в котором права и интересы гражданина будут защищены, а честный труд и знания позволят каждому человеку реализовать свои планы и достичь успеха. Для людей важны семья, здоровье, образование, возможность работать и получать достойный доход, безопасность», – заявил он.

В завершение Съезда председатель партии Ерлан Кошанов сообщил о проведении форума, где прогрессивные общественно-политические силы страны объединятся в коалицию в поддержку Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, сегодня в Астане прошел Внеочередной XXIV Съезд партии «AMANAT». В мероприятии приняло участие более 1200 человек. В их числе – члены Политического совета, депутаты Парламента, 700 делегатов с регионов, а также эксперты, представители неправительственных организаций и др.