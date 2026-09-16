Новую схему хищения субсидий раскрыли в Туркестанской области

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Туркестанской области завершил расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий, сообщает Kazpravda.kz



По версии следствия, для реализации незаконной схемы использовались 4 ИП, ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.», формально зарегистрированные на третьих лиц.



Фактический контроль над ними осуществлялся через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности на распоряжение банковскими счетами.

С использованием указанных субъектов в информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы, после чего оформлялись электронные заявки на получение субсидий.



Полученные из бюджета деньги обналичивались, распределялись между участниками схемы и использовались в личных целях.

Общая сумма ущерба составила 103 млн тенге.



В результате бюджетные средства, предназначенные для поддержки добросовестных сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства региона, использовались не по целевому назначению.

«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: 2 жилых дома, 4 автомашины, парковочное место и земельный участок. Один из подозреваемых помещен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога», – сказано в информации.

Ранее Департамент АФМ по Алматинской области провел расследование по делу о хищении субсидий и незаконной выписке фиктивных счетов-фактур.