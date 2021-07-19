Новую схему мошенничества при продаже паспортов вакцинации выявили полицейские РК

Полицейские Казахстана выявили новую схему мошенничества при продаже паспортов вакцинации от Covid-19. Об этом сообщила Шугыла Турлыбек представитель пресс-службы МВД РК
на брифинге ведомства, передает Kazpravda.kz
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С ее слов, во всех подразделениях полиции созданы специальные мониторинг группы, которые выявляют и отрабатывают размещаемые в сети интернет, соцсетях и мессенджерах, местных пабликах и рекламных сайтах объявления по продаже поддельных документов.
"Полицией уже выявлено 46 объявлений, где за деньги предлагаются поддельные паспорта вакцинации, а также бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов. На этих ресурсах распространяются объявления о продаже медицинских справок и сертификатов вакцинации на территории России, Украины, Индии и США", – сообщила спикер.
Она отметила, что в выявленных объявлениях специалисты центра по борьбе с киберпреступлениями МВД прослеживаются в основном схемы мошенничества, направленные на получение предоплаты.
"Подтверждение о якобы прохождении первого этапа вакцинации мошенники присылают уведомление с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам госорганов, после чего требуют предоплату за второй этап и исчезают. Анализ ряда публикаций выявил использование мошенниками карт зарубежных банков, а продавцы часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют", – дополнила Шугыла Турлыбек.
По ее словам, характерно что обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон приобретая поддельные документы.
"Выявленные зарубежные ресурсы направлены в уполномоченный орган для блокирования доступа казахстанским пользователям. МВД обращается к гражданам: не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких", – заключила Турлыбек.