Новую схему мошенничества при продаже паспортов вакцинации выявили полицейские РК

Общество
Екатерина Елисеева
Полицейские Казахстана выявили новую схему мошенничества при продаже паспортов вакцинации от Covid-19. Об этом сообщила Шугыла Турлыбек представитель пресс-службы МВД РК на брифинге ведомства, передает Kazpravda.kz.

С ее слов, во всех подразделениях полиции созданы специальные мониторинг группы, которые выявляют и отрабатывают размещаемые в сети интернет, соцсетях и мессенджерах, местных пабликах и рекламных сайтах объявления по продаже поддельных документов.

"Полицией уже выявлено 46 объявлений, где за деньги предлагаются поддельные паспорта вакцинации, а также бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов. На этих ресурсах распространяются объявления о продаже медицинских справок и сертификатов вакцинации на территории России, Украины, Индии и США", – сообщила спикер. 

Она отметила, что в выявленных объявлениях специалисты центра по борьбе с киберпреступлениями МВД прослеживаются в основном схемы мошенничества, направленные на получение предоплаты.

"Подтверждение о якобы прохождении первого этапа вакцинации мошенники присылают уведомление с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам госорганов, после чего требуют предоплату за второй этап и исчезают. Анализ ряда публикаций выявил использование мошенниками карт зарубежных банков, а продавцы часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют", – дополнила Шугыла Турлыбек.

По ее словам, характерно что обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон приобретая поддельные документы.

"Выявленные зарубежные ресурсы направлены в уполномоченный орган для блокирования доступа казахстанским пользователям. МВД обращается к гражданам: не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких", – заключила Турлыбек.

Популярное

Все
Партнеры и союзники
Соль отправится на экспорт
Урал – река дружбы
Дать шанс
О вечных ценностях
Дорога к звездам начинается на Земле
Археология возвращает Туркестану утраченную историю
Выбор, который определяет доверие
Книжный марафон объединяет читателей
Урок японского парка
«Дударай» – гимн любви
Сакральный инструмент в цифровую эпоху
Философия степного звука
Знаменитая «Байса» на пороге перемен
Когда работа сделана с душой
Хранители надежд
Необузданный житель степи
Шипалы – жемчужина Бескарагая
Как развивается Мангистауская область по итогам I полугодия
За день в Астане выпало около трети месячной нормы осадков - акимат
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Приаралье: память о больших переменах
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Наследие Мангистау на земле Сыра
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Алматинцев ждет «Омония» из Кипра
В финале встретятся Испания и Аргентина
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Золото, а не завод!
Президент предложил создать транснациональную цифровую инфраструктуру
Отличный старт
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

В Алматы укрепили опасные склоны
️С 25 августа алименты в Казахстане будут перечисляться на …
МВД предупредило о фейковой SMS-рассылке о поступлении в ве…
Коммунальные службы Астаны работают в усиленном режиме из-з…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]