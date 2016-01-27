Новую шоу-программу представит Айкын на концерте в Алматы
Жания Уранкаева
Новую шоу-программу представит популярный певец Айкын Толепберген на большом сольном концерте в Алматы 2 марта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Концерт, который планируется в Алматы, будет отличаться от столичного шоу-программой, будут другие танцоры и другой режиссер-постановщик", – сказал директор певца.
Отметим, что кроме полюбившихся казахстанцам песен Айкына зрители южной столицы смогут увидеть выступления Дильназ Ахмадиевой, Макпал Исабековой, Нуржана Керменбаева и других коллег-друзей хозяина вечера.
Также в телефонном интервью директор артиста проинформировал, что в этом году летом планируется турне по Казахстану. В список городов войдут те, которые Айкын не успел посетить в рамках прошлогоднего тура.
Концерт состоится в среду, 2 марта, во Дворце Республики в 19.30. Стоимость билетов – от двух до десяти тысяч тенге.
Напомним, в прошлом году во Дворце Мира и Согласия с аншлагом состоялся первый крупный сольный концерт Айкына в столице. Подробности концерта и не только читайте в эксклюзивном интервью.