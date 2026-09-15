Новую технологию операций на сердце внедряют в Караганде

Кардиохирурги Караганды осваивают малоинвазивное коронарное шунтирование — операцию, после которой пациент может восстановиться значительно быстрее. Первые четыре вмешательства уже провели в городской многопрофильной больнице №2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Карагандинской области

Операции выполнили карагандинские специалисты совместно с кардиохирургами больницы Медицинского центра Управления делами Президента.

При классическом шунтировании грудную клетку полностью раскрывают. Новая технология позволяет обойтись небольшим разрезом между рёбрами. Более того, хирурги работают на работающем сердце.

— Мы делаем боковой разрез около семи сантиметров и проводим операцию на работающее сердце. За счёт этого хирургическая травма меньше, а реабилитация проходит быстрее. После операции пациенты находятся у нас около трёх дней и затем могут возвращаться к обычной жизни, — рассказал врач отделения кардиохирургии городской многопрофильной больницы №2 Караганды Тамерлан Муқажанов.

По словам специалиста, метод может применяться и у пациентов с ожирением.

Однако освоить такую технологию за несколько операций невозможно. Для неё нужны специальный инструментарий, оборудование и практический опыт. Карагандинские кардиохирурги уже прошли первый этап обучения в Астане. Теперь обучение продолжается непосредственно в Караганде — врачи вместе проводят операции и отрабатывают новую методику.

— У коллег из Караганды есть необходимое оборудование и подготовка. Сейчас проходит второй этап обучения на месте. После этого, как мы планируем, врачи смогут выполнять такие операции самостоятельно, — отметил заведующий отделением кардиохирургии больницы Медицинского центра Управления делами Президента Алибек Тойбаев.

Освоение малоинвазивного коронарного шунтирования позволит расширить возможности кардиохирургической помощи в Карагандинской области и сделать современные операции на сердце доступнее для пациентов региона.