Новую "той-схему" горожан раскрыли павлодарские мониторинговые группы

Павлодарские мониторинговые группы раскрыли новую "той-схему" горожан, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Pavlodarnews.kz
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В постановлении санитарного врача по-прежнему оговаривается, что в закрытых помещениях и на улице запрещено проводить зрелищные, семейные, коллективные, корпоративные и торжественные мероприятия, в том числе банкеты, свадьбы и юбилеи. Однако жители Павлодарской области придумали, как организовывать тои и не попадаться на глаза мониторинговым группам.
"Да, уже не сто процентов банкетных залов проводят тои. Но 30 процентов банкетных залов, у которых есть ворота и так далее, кто может закрыть к себе въезд, они проводят свадьбы. Теперь проводят днём – с часу до пяти часов, максимум до восьми, чтобы не привлекать внимания. Такие случаи бывают", – рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций заведующий сектором развития предпринимательства Батыр Муталапов.
По его словам, на шумные свадьбы обычно жалуются жители близлежащих домов.
В Павлодарской области с начала года провели 4709 рейдов, нарушения выявили на 162 объектах, 129 административных дел уже рассмотрели в суде.
Как пояснил заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Даулен Кабдушев, мониторинговые группы следят за режимом работы заведений, количеством людей в помещениях и персонала, социальной дистанцией и масочным режимом. Полицейские записывают нарушения на видеожетоны. Проверяющие собирают и вещественные доказательства, берут объяснительные с хозяев и свидетелей, после этого материалы отправляют в департамент санитарно-эпидемиологического контроля.
Мониторинговые группы инспектируют бизнес-объекты по графику, его утверждают на месяц в акиматах. По словам Даулена Кабдушева, график составляют на основании жалоб жителей региона и информации из соцсетей. Он заверил, что проверяющие не приходят в одно и то же место по несколько раз в день. В одно заведение мониторинговая группа может прийти максимум дважды в неделю, но только в те, где систематически нарушают карантин.