Новую транспортную развязку построят в Алматы

В Алматы начнется строительство новой транспортной развязки, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции мегаполиса.
По данным управления административной полиции, планируется начать работу по строительству транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Монке би, а также пробивку проспекта Толе би.
«Кроме того, в этом году планируется завершить работу по пробивке проспекта Абая, улиц Саина, Ауэзова, по строительству транспортных развязок на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова и Кульджинского тракта с улицей Бухтарминская, а также сдать в эксплуатацию линию метро протяженностью 3,1 км со станциями «Сарыарка» и «Б. Момышулы».
Также планируется завершить капитальный ремонт в микрорайоне Думан протяженностью 30,5 км, завершить строительство дорог в микрорайонах Алгабас, Кайрат и Альмерек на 141 улицах протяженностью 43,1 км», – рассказал заместитель начальника управления административной полиции полковник полиции Болатбек Баятанов.
В подразделении уточнили, что в истекшем году введена в эксплуатацию транспортная развязка на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова.