Новую угрозу изменения климата для человечества обнаружили ученые

В мире
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Фото с сайта pixabay.com
Ученые Эксетерского университета и Лондонского университета королевы Марии в Великобритании обнаружили, что глобальное потепление способно снизить эффективность пищевых цепочек в Мировом океане и поставить под угрозу выживание крупных животных, а также нанести урон продовольственной безопасности. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!. Статья исследователей опубликована в журнале Nature, передает Lenta.ru.  

Увеличение средней температуры на четыре градуса Цельсия из-за изменения климата снижает передачу энергии в пищевых сетях планктона на 56 процентов. Потепление увеличивает метаболические затраты на рост и появление новых организмов, что уменьшает общую биомассу планктона. Фитопланктон и зоопланктон выступают основой пищевых цепей, поддерживающих пресноводные и морские экосистемы, от которых также зависит и человечество.

В целом только около 10 процентов энергии, производимой на одном уровне пищевой сети, переходит на следующий уровень.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых из Ирландии, Великобритании и Германии зафиксировала беспрецедентное ослабление теплого морского течения Гольфстрим в Атлантическом океане за последнюю тысячу лет. Это может способствовать более экстремальным погодным явлениям, в том числе усилению зимних штормов, летней засухи и жары.

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