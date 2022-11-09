Новую улицу откроют в Астане

В столице в субботу, 12 ноября, откроют движение по улице А62 на участке от улицы А91 (Кордай) до трассы Астана – Караганда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

«Новая улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом «Нұрлы жол» и левобережной частью города. Тем самым разгрузятся улицы Нажимеденова, Байтурсынова, часть транзитного транспорта уйдёт с проспектов Кошкарбаева и Абылайхана, улиц Айнаколь и Кобда и других», – рассказали в акимате.

Улица А62 является 8-полосной. К данному моменту часть работ по этой улице завершена, что позволяет открыть движение по 4 полосам. Обустройство оставшихся 4 полос продолжится весной, обещают астанчанам.

В местном исполнительном органе напомнили, что ранее было открыто движение по новому мосту Улы дала.

«Ещё один автомобильный мост – по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль – будет открыт в 2023 году, – поделились новостью в акимате. – Этот мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети «Хазрет Султан», улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и др.».