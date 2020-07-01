Новую жилищную программу для молодых семей запустил Жилстройсбербанк
Айдана Демесинова
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" c 1 июля запускает новую жилищную программу для молодых семей - "Жас отбасы", которая позволит им приобрести собственную квартиру на самых выгодных условиях, передает Kazpravda.kz.
Ставка по кредиту в рамках новой программы всего на 1% выше ставки по самой популярной программе "Нурлы жер" - 6% годовых. При этом, такая ставка действует только два первых года, а затем она снижается до 5%.
Для участия в программе одному или обоим супругам необходимо открыть депозит в Жилстройсберанке с признаком "Жас Отбасы", в течение года накопить 50% от стоимости будущего жилья и достигнуть оценочного показателя "5". На момент открытия депозита супруги должны быть зарегистрированы в браке не более 3 лет (согласно свидетельству о заключении брака).
В период накопления на депозит начисляется вознаграждение банка в размере 2% годовых и ежегодная премия государства в размере 20% (на сумму, не превышающую 200 МРП). Также счета можно открыть на обоих супругов, затем объединить их в "Семейный пакет" и получить двойную премию государства.
Еще одно преимущество "Жас Отбасы" в том, что в программе нет никаких ограничений по возрасту супругов и количеству детей в семье.
По условиям "Жас отбасы" молодожены могут приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке, либо купить земельный участок и построить дом. В рамках данной программы участникам выдаются займы на срок от 6 до 9 лет.
"Каждая молодая семья мечтает иметь собственное жилье или улучшить условия проживания. В среднем ежегодно в Казахстане заключаются более 152 тыс. браков, и по статистике отсутствие отдельного жилья является одной из причин разводов. "Жас отбасы" – это уникальная возможность для тех, кто недавно вступил в брак, исполнить свою мечту и укрепить семью", - подчеркнула председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.
Она отметила, что на сегодня в стране остро стоит вопрос обеспечения жильем молодых семей. В течение 5 лет - с 2012 по 2017 годы в Казахстане строилось жилье для молодых семей.
"Супруги в возрасте до 29 лет, проживающие в браке не менее 2 лет, могли получить арендное жилье с последующим выкупом без первоначального взноса. В 2017 году еще предоставляли жилье для молодых семей в Усть-Каменогорске. Также, в начале января 2019 года только в Алматы принимали документы на распределение 40 квартир по данной программе в микрорайонах "Алгабас" и "Саялы" Алатауского района. Однако этого явно было недостаточно для решения проблемы. Программа "Жас Отбасы" будет действовать постоянно на территории всей республики, ее условия очень лояльны и доступны практически всем. И мы уверены, что наши молодые семейные пары ее оценят", - добавила Ибрагимова.