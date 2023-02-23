Новые антимонопольные меры в сферах производства нефтепродуктов и авиаперевозок примут в Казахстане

В Правительстве рассмотрели меры в сфере пассажирских авиаперевозок, которые позволят исключить возможность необоснованного повышения цен на билеты за счет пробелов в законодательстве.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Предложения по реализации новых антимонопольных мер в сфере производства нефтепродуктов и на рынке пассажирских авиаперевозок рассмотрели на заседании Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова были обсуждены вопросы возврата ключевых функций технического сервиса на одном из нефтеперерабатывающих заводов с аутсорсинга в ведение самого предприятия. Это позволит отсечь от выполнения данных услуг лишних посредников.

Кроме того, участники заседания рассмотрели меры в сфере пассажирских авиаперевозок, которые позволят исключить возможность необоснованного повышения цен на билеты за счет пробелов в законодательстве.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил уполномоченным госорганам принять все необходимые меры для реализации утвержденных решений.