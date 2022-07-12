Новые авиамаршруты запустят между Казахстаном и Россией

Еще два новых авиамаршрута открываются между Казахстаном и Россией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями России проработал вопрос открытия двух новых регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и РФ.

«Так, российская авиакомпания Red Wings, начиная с 17 июля текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Челябинск с частотой 1 рейс в неделю по воскресеньям, а также с 22 июля текущего года – по маршруту Актобе – Жуковский с частотой 2 рейса в неделю по пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95», – уточнили в КГА.

Открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами, отметили в комитете.

Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.