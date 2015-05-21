Новые авиасообщения с ЕС Свежий выпуск 490 Глеб МАЛЫХ

Особенностью этого сог­лашения является то, что на его основе любые авиакомпании стран Евросоюза, которые не летают в Казахстан, могут использовать права люксембургских перевозчиков и осуществлять полеты из Люксембурга в РК. Тем самым данное соглашение открывает воздушные пути в Казахстан авиакомпаниям из более чем 20 стран ЕС. За исключением авиаперевозчиков Германии, Австрии, Голландии, Чехии, Великобритании, которые уже летают в РК.

Как отметили в Комитете гражданской авиации МИР РК, соглашение подписано в рамках реализации задач по развитию международных авиационных перевозок и авиационного хаба в Казахстане, озвученных Главой государства в Послании народу «Нұрлы жол – путь в будущее».