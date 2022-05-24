Свежий выпуск
Новые больницы и поликлиники
Дастан Куттыбаев

До 2030 года в Казахстане планируется построить 972 объекта ПМСП и 35 больниц.

Об этом на экспертном брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила и. о. директора департамента инвестиционных проектов Минис­терства здравоохранения Амина Жемакишева.

– В настоящее время в стране медицинскую помощь населению оказывают 6 187 государственных объектов здравоохранения, в том числе 492 больницы и 5 695 поликлиник, – проинформировала спикер. – По данным информационной системы управления ресурсами, изношенность зданий медицинских организаций составляет 51,7%. Для определения потребнос­ти в обновлении инфраструктуры здравоохранения специалисты МЗ совместно с акиматами актуализировали региональные планы развития медицинской инфраструктуры. Комплексный анализ текущего состояния объектов поз­волил определить потребность в их строительстве и капитальном ремонте.

Спикер отметила, что построенные объекты позволят повысить доступность, эффективность и качество оказания населению всех регионов высокотехнологичной, квалифицированной, специализированной и неотложной медицинской помощи.

Национальным проектом «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» предусмотрены строительство и модернизация 20 объектов здравоохранения за счет бюджетных средств, в том числе на республиканском уровне 4 объекта и 16 – на местном, 2 научно-инновационных центра в Нур-Султане и Алматы, а также возведение крупных многопрофильных больниц по международным стандартам с привлечением иностранных инвесторов.

– Продолжается строительство Национального научного онкологического центра в столице, ведется разработка ПСД многопрофильной больницы на 120 коек для инвалидов Отечественной войны в Алматы, – добавила она. – С 2021 года реализуются проекты по строительству двух многопрофильных клиник с научно-исследовательским компонентом. Это Национальный координационный центр экстренной медицины в Нур-Султане на 200 коек и Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы на 350 коек. Кроме того, за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета на местном уровне реализуются такие проекты, как строительство больницы на 150 коек в Мунайлинском райо­не Мангистауской области, возведение поликлиники на 250 посещений в смену в Жамбылской области, строительство трех поликлиник на 250 посещений в смену в Алматинской области.

По ее словам, при уточнении республиканского бюджета на 2022 год поддержаны расходы еще по 4 объектам на местном уровне. Это реконструкция здания городской поликлиники в городе Шу Жамбылской области, строительство областного центра крови в Кызылорде, поликлиники на 250 посещений в смену в Петропавловске, завершение строительства областной многопрофильной детской больницы на 200 коек в Караганде.

В первую очередь будут реализованы проекты университетских больниц для обеспечения кадрами медорганизаций и соблюдения принципа триединства образования, науки и практики.

– На первом этапе действующего национального проекта до 2025 года планируется осуществить строительство 8 многопрофильных больниц – это 5 университетских больниц в Алматы, Шымкенте, Караганде, Актобе и Нур-Cултане и три многопрофильные больницы в Туркестане, Петропавловске и Кокшетау. Также планируется капитальный ремонт порядка 1 000 действующих больниц и поликлиник. Построенные объекты позволят обеспечить доступность, эффективность и качество оказываемой населению высокотехнологичной квалифицированной неотложной медицинской помощи, – считает Амина Жемакишева.

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