Новые больницы, теплицы и рынки построят в Нур-Султане
Новые больницы, теплицы, рынки, а также предприятия по выпуску стройматериалов и медицинских масок построят в Нур-Султане. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz.
"В городе увеличим количество теплиц и продовольственных рынков. Сегодня на инвестсовете поддержали проекты по строительству тепличного комплекса и двух рынков. Данные меры также позволят обеспечить продовольственную безопасность и держать цены на социально-значимые продукты.
Кроме того, на совете по вопросам инвестиций поддержали строительство завода железобетонных изделий, по производству гиперпрессованного кирпича, производству продукции из пиломатериалов, светодиодных светильников. Все эти материалы применяются в строительстве. Учитывая темпы застройки, материалы отечественного производства помогут снизить себестоимость строящихся объектов.
Также поддержали строительство ряда медучреждений и производство медицинских масок. Каждый частный проект – это не только привлечение в экономику частных инвестиций, но и создание новых рабочих мест. По поручению Главы государства инвесторам создаем комфортные условия для работы", – написал Алтай Кульгинов в Instagram.