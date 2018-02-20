Новые буквы появились на госномерных знаках в РК

На госномерных знаках появились буквы G, I, J, Q. Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина, передает Кazpravda.kz.
"В национальный стандарт СТ РК 986-2012 "Транспорт дорожный. Знаки государственные регистрационные номерные со световозвращающей поверхностью для механических автотранспортных средств и их прицепов и заготовки для знаков. Технические условия" внесены изменения в части дополнения буквенных символов латинскими буквами G, I, J, Q, а также введен новый тип ГРНЗ для прицепов и полуприцепов к транспортным средствам (прямоугольной формы) в соответствии с международной практикой", – написала она на своей странице в Facebook.
Напомним, с 1 января вступили в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс РК. Одно из них – повышение размера госпошлины за выдачу красивых госномеров.