Новые дороги и жилье: ряд объектов открыли в регионах Казахстана за неделю

В регионах Казахстана продолжается реализация поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на развитие промышленности, модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За прошедшую неделю в нескольких областях запущены новые производства, завершена модернизация автомобильной дороги республиканского значения, введены в эксплуатацию жилые дома. Кроме того, расширена спортивная инфраструктура и благоустроены общественные пространства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Промышленность и переработка

В области Жетісу в селе Екпінді  Алакольского района запущено предприятие по производству растительного масла мощностью до 1,8 тыс. тонн в месяц. Проект ТОО «New Silver Central Asia Grain & Oil» предусматривает переработку сельскохозяйственного сырья местных производителей. Объем инвестиций превысил 61 млн теңге, созданы постоянные рабочие места. 

В Алматинской области в селе М. Туймебаева Илийского района открыто рыбоводческое предприятие «Бақыт» с проектной мощностью до 400 тонн рыбы в год. Объем инвестиций составил 500 млн теңге. Хозяйство занимается выращиванием рыбы в специальных садках, а также изготовлением сетчатых конструкций и комплектующих для рыбоводства. На предприятии уже произведено более 100 тонн рыбы, в дальнейшем планируется увеличить объем выпуска до 400 тонн в год. 

В области Абай в Семее запущено производство специальной обуви компании «Техноавиа – Казахстан». Новое направление открыто на базе действующего производственного комплекса, где с 2023 года выпускают специальную и корпоративную одежду. Мощность швейного производства составляет 160 тыс. изделий в год, порядка 85% продукции направляется на экспорт. На новой обувной фабрике создано более 30 рабочих мест. 

Транспортная инфраструктура

В Восточно-Казахстанской области завершена модернизация 13-километрового участка автодороги республиканского значения «Өскемен – Алтай – Үлкен Нарын – Катонқарағай – Рахман қайнары» (437–450 км). Проект реализован в 2025–2026 годах. На обновленном участке уложено новое асфальтовое покрытие, построены 17 водоотводных лотков и три водопропускные трубы, обустроены элементы дорожной безопасности.  

Жилищное строительство и обеспечение жильем

В Кызылорде на левом берегу Сырдарьи введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома на 168 квартир общей площадью 12 тыс. кв. м. Ключи вручены гражданам, состоявшим в очереди на получение жилья. За последние четыре года в регионе очередникам предоставлено свыше 7,5 тыс. квартир, благодаря чему жилищные условия улучшили более 30 тыс. человек. До конца 2026 года планируется ввести еще порядка 2 тыс. квартир.

В Западно-Казахстанской области 72 семьи получили новые квартиры в селе Жымпиты Сырымского района. Для граждан, чье единственное жилье было признано аварийным, построены два трехэтажных жилых дома. До конца года в регионе планируется обеспечить жильем половину граждан данной категории, состоящих в соответствующей очереди.

В Шымкенте ключи от квартир вручены еще 30 семьям в микрорайонах Бозарық, Ақжайық и Асар-2. Получателями стали участники льготных жилищных программ «2-10-20» и «5-10-20», в том числе многодетные семьи, граждане с инвалидностью, неполные семьи и работники бюджетных организаций.

Спортивная инфраструктура и благоустройство

В области Жетісу в селе Қабанбай Алакольского района открылся спортивный комплекс площадью более 2 тыс. м2. Объект включает четыре специализированных зала для игровых видов спорта, бокса, борьбы и общефизической подготовки. Одновременно здесь смогут заниматься 80 детей. С момента образования области в регионе введено в эксплуатацию 40 новых спортивных объектов, в том числе семь в Алакольском районе.

В Туркестанской области в селе Жуантөбе Созакского района открылся новый спортивный комплекс. В здании оборудованы залы для бокса и борьбы, тренажерный зал, медицинский кабинет и помещения для тренеров. Строительство объекта началось в мае 2026 года и осуществлялось за счет областного и районного бюджетов.

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Новые дороги и жилье: ряд объектов открыли в регионах Казахстана за неделю
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