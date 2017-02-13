Новые драйверы роста

Владимир Осипов
Мухтар Кул-Мухаммед вместе с акимом СКО Ериком Султановым провел ряд встреч с трудовыми коллективами региона, а также обозначил приоритетные направления работы перед партийным активом.

Разъяснение ключевых моментов Послания Президента народу Казах­стана – основная цель поездок первого заместителя Председателя партии «Нур Отан» по регионам страны. График работы Мухтара Кул-Мухаммеда в СКО не стал исключением.

Несмотря на то что Северный Казахстан ассоциируется прежде всего с хлебом и животноводством, здесь активно развиваются и другие секторы экономики. Например, в 2015 году в области наладили производство полиэтиленовых труб. Проект, стоимость которого составляет 57 млн тенге, реализовали в рамках президентской программы индустриально-инновационного развития. Директор нового завода Дмитрий Шарапаев – хороший пример для других бизнесменов нашей республи­ки. В 90-е годы он, как и многие другие начинающие предприниматели, занимался поставками и реализацией зарубежных товаров народного потребления. Когда предприниматель освоился на рынке, он понял, что гораздо выгоднее не завозить продукцию из других стран, а выпускать ее на месте. После этого Дмитрий решил построить свой первый цех по производству домашней утвари из пластика. С каждым годом предприятие наращивало обороты и расширяло ассортимент. Сейчас оно поставляет на рынок 280 наименований товаров народного потребления. Особенностью завода является то, что он исп
ользует в качестве сырья вторичные отходы – пакеты, пластмассовые бутылки и другие изделия из пластика. Пункты приема такого полезного «мусора» открыты по всему Казахстану.

Следует отметить, что данное предприятие входило в число 72 печально известных проектов ГПИИР, которые не могли выйти на изначально прописанную мощность производства. Сегодня эта проблема уже решена. В частности, по итогам 2016 года завод выпустил продукции на два с лишним миллиарда тенге, наладив поставки не только по всей нашей стране, но и в приграничные районы России.

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» полностью поддержал начинания северо-казах­станского бизнесмена, отметив, что как раз на предпринимательскую смекалку наших деловых людей сделал ставку Глава государства в своем Послании народу, посвященном Третьей модернизации.

Новым требованиям времени стремятся соответствовать и агропромышленные предприятия области. Здесь давно уже поняли, что на сырье в сельском хозяйстве много не заработать. Поэтому в регио­не буквально ежегодно появляются новые заводы и фабрики по выпуску различной продовольственной продукции. В этом деле преуспела компания «Богатырский продукт», наладившая производство муки, макаронных изделий, пельменей, сухих завтраков, кондитерской продукции. Мухтар Кул-Мухаммед осмотрел производство и призвал местных бизнесменов поддержать технологическую модернизацию, объявленную Президентом, внедряя на своих заводах передовые разработки.

– Глава государства в своем Послании особо подчерк­нул, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. И Северный Казах­стан, являющийся крупнейшей житницей страны, имеет великолепные возможности модернизировать свои агропромышленные предприятия и выйти на глобальный конкурент­ный рынок, – подчеркнул первый заместитель Председателя партии «Нур Отан».

Во время встречи в областном филиале «Нур Ота­на» местные партийцы рассказали Мухтару Кул-Мухаммеду, что Пос­лание Лидера страны сегодня обсуждает весь Северный Казахстан и особенно фермеры. Аграрии рады, что Президент уделил прис­тальное внимание вопросам качественного развития сельского хозяйства, и убеждены, что благодаря личной поддержке ­Нурсултана Назарбаева АПК станет новым драйвером экономического роста всей нашей республики.

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