Новые этические стандарты поведения судей Свежий выпуск 563 Серик БАЙБАТЫРОВ, председатель Союза судей РК

Речь идет об открытости, прозрачности и доступности правосудия. Эти принципы выходят за узкокорпоративные рамки судейского сообщества, став неотъемлемой частью понятия верховенства закона и, по сути, важным направлением государственной политики. Успех судебно-правовой реформы зависит от конкретного ее исполнителя и главной фигуры судопроизводства – судьи. Конституция наделила служителей Фемиды особым статусом, а общество предъявляет к ним повышенные требования, заложив их в механизмы сдержек и противовесов, установив систему запретов и ограничений.

Эти сдерживающие принципы легли в основу Кодекса судейской этики, который рассматривает нормы поведения судей не только в повсе­дневной работе, но и вне профессиональной деятельности. Среди существовавших запретов – заниматься иной оплачиваемой работой, разглашать тайну совещательной комнаты и немало других специфических норм и ограничений, которые определяют стандарты поведения, в том числе и в тех особых ситуациях, которые несвойственны деятельности представителей других профессий.

Сегодня мы видим, как судейское сообщество становится максимально открытым, понимая, что излишняя замкнутость приводит к формированию у населения искаженных представлений и неверной оценке работы судов. Не случайно Президент страны Н. Назарбаев на VI Съезде судей говорил об огромной значимости таких демократических инструментов, как прозрачность и доступность правосудия. Вопрос специфических норм и требований к поведению судей при исполнении обязанностей и вне выполнения своих должностных функций был предметом обсуждения всех прошедших шести съездов судейского сообщества страны.

В 19-м пункте Плана нации «100 шагов» для усиления подот­четности судей ставится задача разработки нового этического кодекса, на основе которого граждане могут обжаловать действия судей в специально созданном Судебном жюри при Верховном суде страны.

Все эти меры связаны с особенностями и сложностью задач, возложенных сегодня на судейский корпус, особым статусом и правовым положением служителей Фемиды, их роли в осуществлении проводимых системных реформ. Кодекс судейской этики дополнят новые положения, соответствующие полномочия, четкие нормативные требования, права и обязанности, которым судья должен отвечать. Намечаются серьезные реформы в осуществлении отбора судей. Это новые процедуры отбора кандидатов в судьи, введения их в судейскую должность через повышенный возрастной ценз, наличие определенного юридического опыта – обязательный пятилетний стаж работы в области судопроизводства, стажировки, годичный испытательный срок для впервые назначенных судей, внедрение института личного поручительства. Среди нововведений – и введение оплачиваемой стажировки в судах, увеличение до одного года срока стажировки магистрантов Института правосудия.

Создана также целостная система повышения ответственности и дисциплинированности судей, от квалификационной комиссии до комиссий по судейской этике и Высшего судебного жюри. Это те «маячки», которые напоминают о системе мер наказания за нарушения Кодекса, строгом контроле за поддержанием этических стандартов поведения и в целом о судейской чести. Должен сказать, что именно судьи, а не представители любой другой в нашей стране профессии, находятся под таким неослабным контролем. И общество должно знать об этом, отходить от предвзятого отношения, стереотипов и ярлыков. Это уже вопрос правовой культуры.

В обеспечении принципов доступности, открытости и прозрачности судебной системы за минувшее после съезда время сделан, я бы сказал, информационный прорыв. Современные технологии пришли на помощь в упрощении процессуальных вопросов. Создание интернет-сервисов обеспечило гарантии оперативного информирования о деятельности судебной системы. Ежедневно обновляются новостные колонки сайтов судов, графики предстоящего рассмотрения дел. На интернет-портале Верховного суда размещены справочник по судебным делам, банк судебных актов, у пользователей есть возможность ознакомиться с судебными документами и другой полезной информацией. Посредством сервиса «Судебный кабинет» внедрена программа электронного приема исковых заявлений, что позволяет гражданам обращаться в суд, не выходя из дома или офиса. Это значительно экономит время, упрощает процедуры, устраняет непроцессуальные контакты. Граж­данин может получать сведения о назначении слушаний, отслеживать движение дела, соблюдение процессуальных сроков, получать на руки интересующие его материалы.

Конечно, внедрение новых технологий, а также институтов альтернативных методов решения споров несколько облегчают рутинную работу, однако не снимают того огромного напряжения, с которым сопряжен труд судьи. Повседневная деятельность служителей Фемиды связана с большой социальной ответственностью, давлением со стороны участников процесса, высокой психологической нагрузкой. И это на фоне того, что, как показывает статистика, число обращений граждан в суды растет. Особенно остро эта динамика ощущается в гражданском судопроизводстве.

При тех огромных, зачастую превышающих разумные нормы, нагрузках, которые испытывают судьи, добиваться высокого качества отправления правосудия не так просто. Это вызвало необходимость принятия ряда мер по упрощению производства, разрешению дел во внесудебном порядке, чтобы рассматривать дела оперативно, в предус­мотренные законом сроки. Ведь беспристрастный и независимый суд – это гарантия независимости служителей Фемиды при отправлении ими правосудия и, с другой стороны, – создание надлежащих условий для качественной работы. Данные шаги четко прослеживаются в принятых новых Уголовном, Уголовно-процессуальном, Уголовно-исполнительном кодексах, в поправках в Кодекс об административных правонарушениях.

На совещании по итогам первого полугодия 2015 года председатель Верховного суда Кайрат Мами привел отдельные факты нарушений этических норм судьями и представителями органов государственного обвинения, которые во время судебного процесса отвлекались на посторонние дела, просматривали сообщения в своих мобильных телефонах. Это некорректное поведение, конечно же, негативно сказывается на авторитете судебной системы.

Подобные факты отхода от этических норм поведения, дисциплинарных проступков судей подлежат рассмотрению на комиссиях по судейской этике, в отдельных случаях материалы ложатся на стол Судебного жюри. Наряду с тем, что каждый случай нарушения судейской этики находит принципиальную оценку, в планах комиссий не только карательные, но и профилактические меры по недопущению и искоренению условий для их совершения, предупреждению непроцессуальных обстоятельств. Судьи должны понимать, что от этого напрямую зависит осуществление их миссии по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан.

Сегодня, когда в судейских рядах происходят активная смена поколений и приток многих молодых судей, считаю важным создать отвечающий духу времени Кодекс судейской этики. В нем должен быть баланс между независимостью в отправлении правосудия и сводом правил поведения и этических норм, обеспечивающих нравственный характер специфичной трудовой деятельности служителей Фемиды.

Принятие Кодекса находится в исключительной компетенции Съезда судей. До очередного VII Съезда у нас есть время, поэтому правки в существующий Кодекс этики судей будут обсуждаться обстоятельно и взвешенно, с учетом мнения государственных органов, неправительственных организаций, юристов и широкой общественности. Задача этого основополагающего для судейского сообщества документа – ориентировать судей на безупречное поведение, воспитывать в них высокие нравственные качества, основанные на охране собственной чести и репутации.

Немаловажным фактором, который непосредственно влияет на повышение качественного состава судейского корпуса, являются воп­росы профессиональной подготовки нового поколения судейских кадров, совершенствования системы обучения кандидатов в судьи и повышения их квалификации. На базе Института правосудия, который уже находится под эгидой Верховного суда РК, будет вестись работа по непрерывному образованию, от магистратуры до повышения квалификации действующих судей.

Все эти меры позволят усилить работу по качественному повышению профессионального потенциала судейского корпуса. Это самый главный объективный фактор, напрямую влияющий на уровень реальной судебной защиты прав и свобод человека.



