Новые «Голодные игры» покорили критиков и названы лучшей частью франшизы

По первым впечатлениям журналистов и кинокритиков, новая часть не просто возвращает зрителей в знакомый мир Панема, но и предлагает более мрачную и эмоциональную историю о цене сопротивления тоталитарной системе

Фото: Lionsgate / Kinonews.ru

Новый фильм "Голодные игры: Рассвет жатвы" ("The Hunger Games: Sunrise on the Reaping") получил восторженные первые отзывы после премьеры в Лондоне. Кинокритики называют картину одной из сильнейших частей франшизы и особенно выделяют актера Джозефа Заду, исполнившего роль молодого Хеймитча Абернати, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Новый Хеймитч Абернати стал главным открытием фильма "Голодные игры: Рассвет жатвы"

В новой истории зрители увидят героя задолго до того, как он стал циничным наставником Китнисс Эвердин и Питы Мелларка. Хеймитч предстает молодым человеком, которому приходится бороться за собственную жизнь в условиях жестокой системы, превращающей человеческие страдания в телевизионное зрелище.

Критик Collider Перри Немирофф высоко оценила работу Зады, отметив, насколько убедительно актер передает сочетание обаяния, внутренней силы, гнева и душевной боли своего героя. По ее мнению, на плечах исполнителя лежит значительная часть фильма, и он успешно справляется с этой задачей.

Редактор издания Next Best Picture Мэтт Неглия также выделил актерский состав картины, назвав кастинг одним из сильнейших в этом году. Среди других заметных исполнителей он отметил Гленн Клоуз и Джесси Племонса.

Критики сравнивают фильм с "Изгоем-один" и "Андором"

Особенно выразительную оценку картине дал кинокритик Гриффин Шиллер. Он сравнил "Рассвет жатвы" с фильмом "Изгой-один: Звездные войны. Истории" и сериалом "Андор", отметив сходство в подходе к темам потерь, сопротивления и цены борьбы с авторитарной властью.

По его мнению, новая часть "Голодных игр" представляет собой серьезную и эмоционально тяжелую историю, в которой победа не дается без жертв. Именно этот акцент, считает критик, делает фильм особенно актуальным и позволяет ему выйти за рамки привычного приключенческого блокбастера.

Похожую оценку дал редактор FilmHounds Гэвин Спурс. Он похвалил исполнителей главных ролей и особенно выделил третий акт картины, который, по его словам, способен резко изменить восприятие происходящего зрителем.

Критики также отмечают работу художников-постановщиков, костюмеров и создателей визуального мира. По их мнению, фильм сохраняет узнаваемую эстетику франшизы, но при этом предлагает достаточно новых деталей, чтобы история не выглядела повторением прежних частей.

О чем фильм "Голодные игры: Рассвет жатвы"?

Сюжет основан на одноименном романе Сьюзен Коллинз, опубликованном в 2025 году. Действие разворачивается за 24 года до событий первого фильма "Голодные игры" и сосредоточено на пятидесятых Голодных играх, также известных как Вторая квартальная бойня.

В центре истории молодой Хеймитч Абернати из Дистрикта 12. Он становится участником соревнования, в котором число трибутов увеличено до 48. Для героя это не просто борьба за выживание: происходящее постепенно заставляет его усомниться в правилах общества, где власть Капитолия держится на страхе, насилии и публичном унижении жителей покоренных округов.

События фильма должны раскрыть прошлое Хеймитча и показать обстоятельства, которые сформировали его характер задолго до встречи с Китнисс. Зрители также смогут лучше понять, почему герой, которого в оригинальной трилогии знают как язвительного и разочарованного наставника, когда-то сам оказался в центре сопротивления системе.

Новый эпизод "Голодных игр" стартует с одним из лучших результатов франшизы

Новая часть франшизы "Голодные игры" претендует на мощный старт в американском прокате. По данным EmpireCity Box Office, спрос на фильм оказался настолько высоким, что сборы за первый уик-энд в США и Канаде могут превысить 100 миллионов долларов.

Сообщается о высоком интересе зрителей к фильму "Голодные игры: Рассвет жатвы" ("The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"). Если прогноз оправдается, новый эпизод вернет франшизу к масштабам кассовых стартов оригинальной квадрологии. Для сравнения, первые четыре фильма серии дебютировали в Северной Америке со сборами около 152, 158, 122 и 103 миллионов долларов соответственно.

Приквел "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", вышедший в 2023 году, показал более скромный результат - 44,6 миллиона за первый уик-энд. Это почти на 57 процентов меньше, чем старт предыдущей части основной серии.

Возвращение Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона

Одним из главных козырей нового фильма станет возвращение знакомых зрителям актеров. Дженнифер Лоуренс вновь появится в роли Китнисс Эвердин спустя 11 лет после последнего фильма основной серии. Также ожидается возвращение Джоша Хатчерсона в образе Пита Мелларка и Вуди Харрельсона.

Предполагается, что их участие может быть связано с эпизодами, действие которых происходит спустя более чем 20 лет после основных событий приквела. Кроме того, Lionsgate активно продвигает картину в премиальных киноформатах, рассчитывая привлечь широкую аудиторию и увеличить кассовые сборы.

Книга уже доказала популярность франшизы

Высокие ожидания от фильма подкрепляются успехом литературного первоисточника Сьюзен Коллинз. Роман "Рассвет жатвы" ("Sunrise on the Reaping") разошелся тиражом более 1,5 млн экземпляров на английском языке за первую неделю продаж. Это лучший старт среди книг серии. К январю 2026 года совокупные продажи превысили 4,4 млн экземпляров. Эти показатели подтверждают, что интерес к вселенной "Голодных игр" сохраняется и спустя годы после выхода оригинальных фильмов.

Самый продолжительный фильм серии "Голодные игры"

"Голодные игры: Рассвет жатвы" также станет самым длинным фильмом франшизы: его хронометраж составит 2 часа 38 минут. События картины развернутся за 24 года до истории оригинальных "Голодных игр". Зрителей вновь ждёт путешествие в мир Панема, где состоится новая история о жестоких правилах Капитолия и борьбе за выживание.

Премьера фильма запланирована на 20 ноября 2026 года.