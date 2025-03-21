Новые горизонты и роль частных инициатив в развитии спорта

Не секрет, что спорт в Казахстане традиционно развивался при значительной поддержке государства. Однако в современных условиях, когда требования к качеству инфраструктуры, подготовке спортсменов и организации соревнований постоянно растут, государственное финансирование зачастую оказывается недостаточным. Привлечение частного капитала позволяет не только увеличить объем инвестиций, но и внедрить совре­менные методы управления, которые уже доказали свою эффективность в мировой практике.

В данном контексте, например, заслуживает внимания деятельность Александра Разинкова, президента чемпионата республики среди частных коммерческих футбольных школ и академий JKFL (JEKE KLUBTAR FUTBOL LIGASY), а также учредителя частного спортивного клуба «Виста», который активно развивает несколько направлений спорта, в частности баскетбол, футбол и скалолазание, а с недавних пор – футзал и волейбол.

В опубликованном ранее материале мы уже упоминали о том, что он является одним из пионеров в развитии частного спорта в Казахстане. Его инициативы направлены на создание устойчивой системы подготовки молодых футболистов, которая могла бы стать эффективным кластером в развитии данного вида спорта и помочь казахстанским частным футбольным школам в дальнейшем конкурировать даже с лучшими академиями мира. В течение последних нескольких лет возглавляемся им лига JKFL стала площадкой для развития частных футбольных школ и академий, которые не только готовят талантливых игроков, но и формируют новую культуру спортивного менеджмента. Лига объединяет более 200 частных футбольных школ, что делает ее одной из крупнейших в республике. Благодаря усилиям команд JKFL стала не только спортивной, но и образовательной платформой, где молодые спортсмены получают не только навыки игры, но и основы спортивного менеджмента, маркетинга и PR.

Лига продемонстрировала серьезный социальный охват и эффективность в объединении коммерческих спортивных школ нашей большой страны, что не прошло незамеченным со стороны мировых футбольных регуляторов, таких как Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз международных европейских ассоциаций (УЕФА), которые с целью поддержки именно этого проекта увеличили долю выделяемых средств федерации через целевые программы.

Кроме того, Александр Разинков является учредителем частного спортивного клуба «Виста», который развивает, как мы уже упоминали выше, баскетбол, футбол и скалолазание, а с запуском в ближайшее время волейбольного и футзального направлений делает данную организацию уже и мультиспортивным частным брендом. Такой подход позволяет клубу охватывать широкую аудиторию и создавать условия для всестороннего развития юных спортсменов. На примере «Висты» можно заметить, как частный бизнес способен успешно развивать спортивные проекты, сочетая коммерческую эффективность с социальной ответственностью.

Один из членов команды Разинкова, бывший заместитель технического директора федерации, а ныне генеральный секретарь лиги JKFL и вице-президент корпоративной футбольной ESG Лиги Александр Бондаренко также подчеркивает значимость заявления Президента страны для развития спортивной индустрии. «То, что сам Глава государства выразил поддержку частному капиталу в спорте, является важным сигналом для всей отрасли. Это не только подтверждает правильность выбранного нами пути, но и открывает новые возможности для привлечения инвестиций и развития инфраструктуры», – отмечает он.

По словам Бондаренко, поддержка частных инициатив со стороны государства может стать катализатором для качественного скачка в развитии спорта. Частный капитал приносит с собой не только финансирование, но и новые технологии, современные методы управления и маркетинга. Это позволяет вывести спорт на новый уровень, сделать его более привлекательным для зрителей и инвесторов. И тому подтверждение – успешное развитие таких проектов, как JKFL и «Виста».

Привлечение частного капитала может стать ключом к решению многих проблем, с которыми сталкивается казахстанский спорт. Это касается не только футбола, но и других видов спорта, которые так же нуждаются­ в инвестициях и современных подходах к управлению. Ведь одним из ключевых преимуществ частного капитала является его гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям на рынке. Это особенно важно в условиях глобализации, когда спорт становится не только соревнованием, но и бизнесом.

Кроме того, развитие частного спорта способствует популяризации здорового образа жизни среди населения. Частные клубы и академии уже становятся центрами притяжения для молодежи, которая видит в спорте не только возможность для самореализации, но и перспективу построения карьеры. И здесь поддержка этих инициатив со стороны государства может стать катализатором для качественного скачка в развитии всей спортивной индустрии республики, открывая новые возможности для привлечения инвестиций и подготовки конкурентоспособных спортсменов. В условиях растущей конкуренции на планете данный подход является не только актуальным, но и необходимым для покорения новых высот. И здесь видение Главы государства и деятельность таких любителей спорта, как Александр Разинков, соз­дают основу для формирования новой эры в казахстанском спорте, в которой частный капитал, инновации и профессионализм станут ключевыми факторами успеха.