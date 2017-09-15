Свет в конце туннеля

Как отметил Глава государства в своем выступлении на церемонии закрытия выставки, ЕХРО 2017 оставит нам большое достояние. Это уникальный опыт, который поможет открыть новые горизонты инновационного развития. Инфраструктура выставочного комплекса будет полноценно функционировать и после закрытия выставки. Нацио­нальный павильон «Нур Алем», где представлены инновационные проекты, а также ряд других объектов ЕХРО будут сохранены в качестве наследия. Также было отмечено, что завершение ЕХРО 2017 положит начало запуску нескольких новых масштабных проектов на ее базе. Прежде всего это Международный финансовый центр «Астана», который должен стать финансовым хабом, центром притяжения инвестиций и занять достойную нишу в международной финансовой системе. Создаваемый на базе ЕХРО Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвестиций будет содействовать успешной реализации Целей устойчивого развития ООН в сфере продвижения «зеленых» технологий, трансферта инноваций для социального и экономического прогресса.

Несомненно, в период проведения выставки в стране резко пошел в гору туристический бизнес. Этот сектор получил не только импульс активности, но и значительно вырос в плане сервисного обслуживания. В целом в период проведения EXPO 2017 столицу РК посетили более 3 млн, в то время как саму выставку – около 4 млн человек. В это время активизировались пассажирские и железнодорожные перевозки. Ежедневно в аэропорт Астаны прибывали порядка 16 тыс. пассажиров. Не остался в стороне и городской автотранспорт, который явно пережил не одну «девятую волну» пассажиропотока.

По данным акимата столицы, количество гостиниц и хостелов в Астане выросло на 27%. Объем ввода жилья также вырос на 33%, товарооборот – на 20%. Во время проведения EXPO на выставке были заняты более 21 тыс. человек обслуживающего и технического персонала. Гостиницы, оте­ли, рестораны и кафе Астаны в 2,5 раза увеличили отчисления в местный бюджет, о чем свидетельствуют данные Минфина. Увеличение числа туристов и, как следствие, повышение платежеспособного спроса привели к росту объема наличности в денежном обороте страны. При этом выставка произвела немалый резонанс в мире.

По словам директора депар­тамента по работе с международными участниками АО «НК «Астана ЕХРО 2017» Ильи Уразакова, за время подготовки и проведения ЕХРО 2017 в мировых СМИ Казахстан и его масштабный проект упоминались более 255 тыс. раз. При этом информационный охват мировой аудитории, по предварительным оценкам, составил более 1,5 млрд человек. Это тот контингент зрительской и читательской аудитории, который узнал о том, что в Казахстане проходит ЕХРО.

– Важно, что значительная масса молодежи здесь прошла большую практическую школу волонтеров, коммуникаторов и менеджеров. За это время они смогли развить свои навыки владения иностранными языками и в целом получить уроки общения с представителями 115 стран мира на тему «зеленой» экономики. В то же время иностранцы видели в лице нашей молодежи весьма талантливых и образованных людей, способных достойно представлять свою страну за рубежом, – говорит Илья Уразаков.

Словом, выставка стала мощным антидепрессивным средством не только для отечественной экономики, переживавшей определенные сложности в условиях мирового кризиса, но и для многочисленных посетителей-иностранцев, которые во всем этом инновационном форсайте наверняка увидели некий «свет в конце туннеля».

Но у выставки, как отметили эксперты на конференции «ЕХРО 2017: перспективы «зеленой» экономики», организованной Институтом мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК – Елбасы, есть немало других сторон результативнос­ти, которые в общей сложности способны оказать в ближайшем будущем позитивное влияние на экономику страны и повышение уровня жизни общества.

Предпосылки для экономического прорыва

Закономерность научно-технологических революций в истории человечества состоит в том, что эти процессы имеют не эволюционный, а именно революционный характер. Они в буквальном смысле врываются в нашу жизнь, ломают привычные ориентиры и задают новые координаты развития. Сегодня мы имеем дело с очередным «пришествием» глобальных изменений, направленных на смену энергетической парадигмы. Однако этот процесс затянулся на годы. Причин этой переходной паузы немало, а главная – отчаянное сопротивление консервативной части мирового бизнеса, пытающейся затормозить продвижение прорывных инноваций в области устойчивого развития, чтобы сохранить свои ключевые позиции на рынке. Тем не менее технологии, хотя с некоторым опозданием и по капле, но просачиваются сквозь «монопольный кордон» в реальный сектор. При этом мы видим, что даже малая толика этих инноваций, попадающая в практическую почву, способна менять наши представления о социальном комфорте, принципах экономического развития, а также способах генерации энергии будущего. Большинство из этих технологий, в том числе инновации казахстанских инженеров, мы наблюдали в павильонах Международной выставки ЕХРО 2017.

Среди казахстанских иннова­ционных разработок было немало работ, открытие и продвижение которых состоялось в рамках Республиканского конкурса Онлайн-ЕХРО 2017, проведенного два года тому назад на Коммуникативной платформе G-Global. В целом отечественными авторами проектов было подано более 600 заявок на участие в конкурсе. При этом право демонстрировать инновационный потен­циал Казахстана в Национальном павильоне «Нур Алем» получили только 5 проектов, отобранных в конкурсе. Следует отметить, что и другие проекты не остались без внимания. Практически все они были представлены на ЕХРО в рамках презентаций технических достижений регионов. В те дни ветряные генераторы Болотова украшали Астану, а за три месяца до начала ЕХРО в ряде точек столицы, в том числе возле аэропорта и «Хан шатыра», были установлены ветряки ученого-инноватора из Алматы Жанболата Музбаева.

Говоря о наследии ЕХРО, член Совета по переходу Казахстана к «зеленой» экономике, известный общественный деятель Салтанат Рахимбекова отмечает, в первую очередь потенциал инноваторов, который, как мы теперь знаем, немалый в Казахстане. На волне ЕХРО в стране появились и приступили к производственной деятельности ряд предприятий по выпуску солнечных коллекторов, ветрогенераторов, светодиодной и другой продукции. За 2 года отечественные солнечные коллекторы успели установить более чем в 300 социальных объектах республики. Они дают энергию для обогрева и освещения помещений. В этом смысле примечательно, что некоторые представители инновационного бизнеса направляют свои усилия в поддержку социальной сферы страны. Например, «зеленая» компания ученого-инноватора Сыздыкова взяла под свое управление 100 школ в СКО и в Павлодарской области. До конца года в этих школах будет установлена новая система отопления, основанная на пиролизном принципе. При этом из бюджета не берется ни копейки. Возвратность вложенных инвестиций в данный проект будет обеспечена за счет эффективности и экономии ресурсов. То есть речь идет о том, что «зеленые» ростки инновационной активности бизнеса пустили корни и в социальной сфере нашей страны.

Ранее Глава государства отмечал, что на ЕХРО казахстанцы первыми увидят многие виды новых технологий и первыми смогут применить их в своей прак­тике. Как подчеркнул в связи с этим заместитель председателя правления Института развития энергетики и энергоснабжения РК Олжас Алибеков, одним из немаловажных факторов мультипликативного эффекта ЕХРО является состоявшаяся осведомленность населения страны о политике низкоуглеродного развития.

По мнению Салтанат Рахимбековой, для эффективной работы будущего Центра новых технологий в Астане нужно проводить международные конкурсы с емким призовым фондом, чтобы стимулировать крупных игроков глобального инновационного рынка к участию в работе центра. С учетом того что глобальные монополии, как правило, сдерживают новейшие разработки, не допуская их на рынок, необходимо проводить в Астане на базе ЕХРО крупные форумы, в рамках которых можно было выявлять и продвигать прорывные инновации мировых ученых. Для этого необходимо создать Попечительский совет Международного цент­ра «зеленых» технологий на базе ЕХРО, куда могли бы войти инициаторы глобальных программ устойчивого развития, мировые лидеры и яркие звезды бизнеса, которые являются активными сторонниками «зеленой» экономики. Наряду с «зелеными» инструментами Международного финансового центра, активная циркуляция новых технологий на платформе ЕХРО сделает Астану мощным инновационным хабом.